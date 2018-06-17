تذکر دو عضو شورا نسبت به کلنگ زنی پلاسکو بدون مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی با بیان اینکه مجوزهای لازم باید هر چه زودتر برای ساختمان پلاسکو صادر شود، گفت: پس از تخریب این ساختمان اقتصاد پوشاک کشور دچار مشکل شد و باید به حقوق مالکان این ساختمان توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه مجوزهای لازم برای ساخت مجدد این ساختمان از سوی شهرداری صادر شود، گفت: هزاران نفر از این ساختمان امرار معاش می کردند که باید زودتر وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.

علی اعطا عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز با انتقاد از کلنگ زنی بدون اخذ مجوز از سوی شهرداری در محل ساختمان پلاسکو گفت: پیش از این سالگرد پلاسکو گفتم که نحوه مواجهه ما با ساختمان پلاسکو به کارنامه مدیریت شهری بدل می شود.

وی ادامه داد: در روز عید سعید فطر آغاز ساختمان پلاسکو اعلام شد در صورتی که این ساختمان هیچ جواز و نقشه مصوبی ندارد و هنوز اختلاف نظرهایی در خصوص ساختمان شمالی، پارکینگ اکبر و... وجود دارد که باید رفع ابهام شود.

محسن هاشمی از اعطا درخواست کرد به جای شرح ماوقع تذکر خود را در این باره بیان کند.

اعطا نیز با تاکید بر اینکه این کلنگ زنی برخلاف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است که هر گونه عملیات اجرایی را بعد از پروانه ساخت مجاز می داند گفت: باید سیر قانونی ساخت و ساز این ساختمان هر چه سریع تر در شهرداری طی شود و اینگونه کلنگ زنی های نمایشی جای سوال دارد نباید اجازه دهیم که پروژه پلاسکو مانند گود کنار برج میلاد شود و به دلیل اختلافاتی که وجود دارد و عدم سیر مراحل قانونی به یک گود رها شده تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز درخواستی از سوی مالک برای کمیسیون ماده ۵ داده نشده، گفت: این ساختمان بر اساس طرح تفصیلی دارای ۷ طبقه و تراکم حدود ۴۰۰ درصد است که باید برای تغییر در آن درخواست مالک به کمیسیون ماده ۵ ارائه شود همچنین جلسات کمیسیون ماده ۵ نیز به صورت مرتب برگزار نمی شود و باید هر چه سریع تر نسبت به برگزاری این جلسات اقدام شود.