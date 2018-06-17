انجام ۱۰۰ وقف قرآنی در طرقبه و شاندیز

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام صادقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق آمار موجود در شهرستان طرقبه شاندیز حدود۱۰۰موقوفه قرآنی متصرفی وغیرمتصرفی وجود دارد که با نیات مختلف قرآنی وقف شده اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۷ ختم کامل قرآن کریم با هزینه ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان از محل اجرای نیت موقوفات قرآنی این شهرستان انجام شد.

رییس اداره اوقاف و امورخیریه طرقبه شاندیزتصریح کرد: وجود موقوفات قرآنی گویای اهمیت موضوع قرآن درطرقبه شاندیز است و این ۵۷ ختم کامل قرآن کریم از محل درآمد اجرای نیت موقوفه قرآنی«محمدناصر خان ظهیرالدوله» انجام شده است.

صادقی گفت: موقوفه محمدناصر خان ظهیرالدوله درسال ۱۲۸۵هجری شمسی وقف شده و در منطقه ویرانی شاندیز قرار دارد، که نیت واقف قرائت قرآن و کمک به فعالیت های قرآنی می باشد.

وی بیان کرد: ۳ ختم از این ختم های قرآنی در حرم مطهر رضوی و بقیه شهرهای مختلف خراسان رضوی توسط خواهران و برادران دارای شرایط صحیح القرائت و نیازمند مساعدت مالی انجام شده است.

رییس اداره اوقاف و امورخیریه طرقبه شاندیز اظهارکرد: سال گذشته ۲ هزار و ۱۶ ختم کامل قرآن کریم با هزینه ۴۳۲ میلیون ریال از محل درآمد ۲۰ موقوفه قرآنی در شهرستان طرقبه شاندیز انجام شده است.