۹۵۲ واحد مسکونی برای مددجویان ایلامی ساخته می شود

ضیاء رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین فعالیت های کمیته امداد استان ایلام فعالیت در زمینه بهسازی و ساخت مسکن برای مددجویان کمیته امداد استان است.

وی گفت: در سال جاری قرار است ۹۵۲ واحد مسکونی در مناطق مختلف استان برای مددجویان ایلامی ساخته شود.

رضایی با اشاره به اینکه ساخت این تعداد واحد مسکونی بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است، افزود: سال گذشته یک هزار و ۳۱۳ واحد مسکونی در مناطق مختلف استان برای مددجویان ساخته شده است.

وی تصریح کرد: بیش از ۶۹ میلیارد ریال اعتبار در این ارتباط هزینه شده است.

وی افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۱۶۰ مورد فعالیت عمرانی و ساخت مسکن برای مددجویان شهرستان چرداول انجام‌گرفته است که شامل ساخت ۲۸ مورد مسکن روستایی، ۱۵ مورد مسکن شهری، ۱۰۴ مورد تعمیرات مسکن مددجویی و ۱۳ مورد حمام و سرویس‌های بهداشتی بوده است.

رضایی گفت: با توجه به عمق محرومیت و پراکندگی روستاهای شهرستان چرداول خصوصاً در منطقه هلیلان، سال گذشته حدود ۱۴ درصد کل اعتبارات عمرانی امداد استان ایلام به این شهرستان اختصاص‌یافته است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با بیان اینکه هم‌اکنون مشکلات مسکن مربوط به نیازمندان ایلام به حداقل رسیده است گفت: تلاش ما این است که حداقل در حوزه مسکن روستایی ظرف دو سال آینده مشکل مسکن مددجویان برطرف شود.