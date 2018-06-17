حسن سلمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه قرآنی با کمبود کادر متخصص از جمله داور، مدرس، مربی و ممتحن رو به رو است و در این راستا طی دو سال اخیر برنامهریزیها بر تربیت کادر متخصص تعلق گرفته است.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: بخش عمده اعتبار حمایتی مؤسسات و خانههای قرآن نیز به این حوزه تعلق خواهد گرفت.
سلمانی ادامه داد: در این راستا در تابستان امسال دورههای تخصصی تربیت داور قرآن کریم با حضور اساتید برجسته قرآنی در خراسان جنوبی اجرا میشود که در ابتدا حدود ۱۰۰ نفر برای این دوره ثبتنام کردند.
وی افزود: از این افراد بعد از شرکت در یک کارگاه مقدماتی آزمون گرفته شد و در نهایت حدود ۵۰ نفر واجد شرایط شرکت در دورههای تخصصی تربیت داور قرآن کریم شدند.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این دوره در رشتههای صوت، لحن، حسن حفظ، تجوید، وقف و ابتدا برگزار میشود، گفت: برای برگزاری این دوره از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی خراسان جنوبی مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
سلمانی اظهار کرد: البته پیشبینی میشود هزینه برگزاری این دوره بیش از اعتبار در نظر گرفتهشده شود که مابقی هزینهها از محل اعتبارات قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تأمین میشود.
وی بیان کرد: دوره تربیت داور صوت و لحن روزهای پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم تیرماه با حضور استاد یاراحمدی و دوره تربیت داور تجوید با حضور استاد موسوی بلد روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ تیرماه برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: دوره تربیت داور حسن حفظ نیز با حضور استاد آقایی روزهای پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم تیرماه سال جاری برگزار میشود.
سلمانی یادآور شد: امیدواریم برگزاری این دورههای تخصصی گام مؤثری در راستای رفع خلاء کمبود کادر متخصص در حوزه قرآن در خراسان جنوبی باشد.
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