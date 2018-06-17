نیاز به فضاهای فرهنگی در شهرسازی مدرن به شدت احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده صبح امروز در نشست هم اندیشی برنامه ریزی برای گذر فرهنگ و هنر یزد با اشاره به اینکه گذر فرهنگ و هنر مازاری های یزد باید در خدمت شهروند فرهنگ مدار قرار گیرد، اظهار داشت: گذر فرهنگ و هنر عرصه مصرف فرهنگی همه شهروندان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد بیان کرد: گذر فرهنگ و هنر مازاری های یزد باید امکان مصرف فرهنگی و هنری را به همه شهروندان بدهد.

جوادیان زاده ادامه داد: زمانی که موضوعی به این مرحله برسد یعنی این مسئله مهم شده و جای خودش را در بین مردم باز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در واقع این سازه فرهنگی عمرانی به شهر ما اضافه شده و نیازمند برنامه ریزی بلند مدت برای بهره برداری همگانی است.

جوادیان زاده تصریح کرد: معتقدیم در گذشته چون فرهنگ و هنر در جامعه توزیع شده بوده ما مقوله ای به اسم فرهنگ و هنر به انداره سیاست، اقتصاد، پزشکی و.... نداشته ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افزود: امروزه با توجه به اینکه در شهرسازی مدرن جایگاه فرهنگ و هنر کمرنگ شده است، نیاز بیشتری به فضاهای فرهنگی همانند گذر فرهنگ و هنر مازاری های یزد احساس می شود.

محمود دهقان هراتی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشا اسلامی یزد و ونوس عامری عضو شورای شهر یزد نیز در این نشست به بیان نظرات خود پرداختند.