به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با جمعی از اعضای دبیرخانه کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی اظهار داشت: برای رسیدن به موفقیت در اجرای این امر بزرگ باید مردم حضور پیدا کنند و برای تحقق این امر باید انگیزه ایجاد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت بزرگ مساجد، ائمه جمعه، امامان جماعت و سازمان تبلیغات اسلامی برای تبلیغ و تبیین گسترده این کنگره، بیان کرد: مهمترین ظرفیت برای برگزاری این مراسم، نام و یاد شهدا است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: از سوی دیگر محرم و سفر را در پیش داریم که این خود ظرفیت بسیار بالایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر کنگره است.

عبادی تأکید کرد: برای اینکه این کنگره پربار باشد باید همه منابع موجود یادداشت برداری شده و مسئولیت ها به اهل آن واگذار شود.

بقای جامعه به شهدا وابسته است

وی با اشاره به اینکه دشمن در دشمنی خود همه گزینه ها را روی میز دارد و از هر سوراخی وارد می شود، عنوان داشت: بنابراین بی خیالی در مقابل این جریان به معنی خودکشی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اگر انقلاب سال ۵۷ انجام نمی شد لقمه بعد از فلسطین ایران بود، بیان داشت: بنابراین باید دسیسه های دشمن از شروع استعمار و برنامه آن ها برای تسلط و تاراج کشورهای اسلامی و بعد از آن تسلط بر جهان برای مردم تفهیم شود.

عبادی ادامه داد: پروژه دشمن این است که بعد از تاراج و تسلط بر کشورهای اسلامی بر دنیا تسلط پیدا کند، بنابراین نباید در مقابل این پروژه بی خیال بود.

وی با بیان اینکه شهدا به ما نیازی ندارند این ما هستیم که همواره از فیوضات آن ها بهره مند می شویم، افزود: بقای جامعه، کشور و ناموس این ملت بستگی به شهدا ندارد اگر آن ها ایثار نمی کردند دشمن امروز پشت دیوار کشور بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: برگزاری کنگره دو هزار شهید استان فرصت مناسبی است که این مسائل برای جامعه تفهیم شود.

مسئله نفوذ به صورت مستدل برای مردم تبیین شود

عبادی با بیان اینکه در کنار این ها باید تعریضی به مسئله نفوذ داشته باشیم، عنوان داشت: در حال حاضر برخی حرف دشمن را می زنند بنابراین باید در این برنامه تعریضی باشد تا به صورت مستدل برای مردم تفهیم شود که برخی حرف ها، حرف یک ایرانی نیست بلکه حرف اسرائیل، انگلیس و آمریکا است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جریان نفوذ و تصمیم سازی و تصمیم گیری دشمن در کشور، بیان داشت: باید از ظرفیت این کنگره استفاده کرد تا این مسائل برای مردم تبیین شده و کسانی که حرف بیگانه را می زنند، رسوا شده و عقب نشینی کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی همچنین بر لزوم ایجاد امید در جامعه تأکید کرد و گفت: با وجود همه ظرفیت ها و منابع کشور برخی به جامعه کمبودها را القا می کنند و باید به مردم تفهیم شود همه چیز داریم فقط قدر آن را نمی دانیم.

عبادی با اشاره به اینکه مردم خراسان جنوبی مردم با ایثار و با ایمانی هستند و همواره در کارهای خیر حرف اول را می زنند، افزود: ما مسئولین هستیم که باید مقدمات کار را فراهم کرده و باور و انگیزه ایجاد کنیم.