اقدام عوامفریبانه امارات در یمن!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی با صدور دستوراتی فوری خطاب به سازمان هلال احمر این کشور خواهان توزیع هدایا میان خانواده های یمنی در استانهای لجج، حضرموت و الضالع به مناسبت عید فطر شد.

بر اساس این دستور هلال احمر امارات موظف است هدایای این کشور را به دست کودکان یتیم و خانواده های خسارت دیده در استان های مذکور یمن برساند.

این در حالی است که امارات که در ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن مشارکت می کند خود باعث به وجود آمدن خرابی ها و یتیم شدن کودکان و کشته شدن صدها هزار غیر نظامی در این کشور شده و مقامات امارات تلاش می کنند تا با چنین اقداماتی دست به عوام فریبی بزنند.

خلیفه بن زاید رئیس امارات نیز به تازگی در دستوری خطاب به هلال احمر این کشور خواهان امداد رسانی به استان الحدیده شده بود!