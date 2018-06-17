فارس رتبه سوم شیوع بیماری «ام.اس»/ مبتلایان فست فود نخورند

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه بیماری ام اس یکی از شایعترین و مهمترین بیماری های سیستم اعصاب مرکزی به شمار می رود، گفت: منظور از سیستم اعصاب مرکزی، مغز و نخاع است و عمده درگیری آن در بیماری ام اس، صدمه به غلاف و پوشش دور رشته های عصبی است که «میلین» گفته می شود.



دکتر علیرضا نیک سرشت، نقش «میلین» را در سیستم عصبی مهم خواند و افزود: میلین باعث افزایش سرعت هدایت پیام های عصبی می شود و در هر رشته عصبی که قطورتر باشد، سرعت هدایت بیشتر است، بنابراین اگر دچار آسیب شود، سرعت هدایت کاهش پیدا می کند و اگر این میزان کاهش سرعت هدایت به حد خاص برسد، دیگر مغز پیامی را درک نمی کند.



او ادامه داد: سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در همه افراد دارد و باعث می شود در مقابل تهاجم خارجی که اغلب ویروس ها و باکتری ها هستند، مقابله کند.



این عضو هیات علمی دانشگاه، گفت: در بیماران خودایمن، سیستم ایمنی به صورت غیرطبیعی و نادرست به قسمت هایی از بافت بدن آسیب می زند که در بیماران ام اس، غشای میلین آسیب می بیند، البته در برخی از بیماران، خود رشته های اصلی(آکسون) دچار آسیب می شود و تفاوت آن در این است که اگر میلین دچار آسیب شود، اغلب برگشت پذیری وجود دارد و بازساختی میلین اتفاق می افتد، اما اگر رشته های عصبی(آکسون) دچار آسیب و تخریب شود، دیگر بازسازی اتفاق نمی افتد.



دکتر نیک سرشت، با اشاره به شایع بودن بیماری ام.اس در همه جای دنیا و روند رو به افزایش آن، ادامه داد: در برخی از کشورها مانند قسمت های وسیعی از اروپا، آمریکای شمالی و روسیه، میزان شیوع ای بیماری بالاست و در برخی از مناطق مانند آفریقا و شرق آسیا، میزان آن کمتر اعلام شده، در ایران نیز شیوع بیماری ام اس متغیر و متوسط است.



این متخصص مغز و اعصاب، گفت: در کشور ایران، آمار ابتلا به این بیماری در نواحی مرکزی، تهران، اراک، اصفهان و فارس، از مناطق دیگر بیشتر است و علت این موضوع هم مشخص نیست.



بیشترین سن ابتلا به ام.اس

او در ادامه افزود: میزان درگیری بانوان با این بیماری در تمامی جوامع، بیش از آقایان است، اما این بیماری در آقایان با شدت بیشتری رو به جلو حرکت می کند، همچنین این بیماری در سنین مختلفی از کودکی تا سالمندی ظاهر می شود که بیشترین سن ابتلا، بین ۲۰ تا ۴۰ سالگی است، زیرا در این سن یک فرد وارد اجتماع، بازار کار و زندگی مشترک شده که امکان دارد در این موقعیت ها، دچار این بیماری شود.



دکتر نیک سرشت، بیان کرد: استان فارس در بین استان های دیگر کشور، رتبه سوم از لحاظ شیوع بیماری ام اس را به خود اختصاص داده است، همچنین طبق آمارهای به دست آمده، حدود چهار هزار و ششصد نفر در سامانه فارس ثبت شده اند که انتظار می رود تعداد واقعی این آمار، بیش از پنج هزار نفر باشد.



ابتلا به بیماری ام اس در اثر عوامل محیطی و ژنتیکی



این عضو هیات علمی دانشگاه، گفت: ام.اس یک بیماری چند جانبه است، به این معنا که هم عوامل محیطی و هم نقش ژنتیکی در به وجود آمدن آن تاثیر دارد، ام اس یک بیماری ارثی نیست، اما ژنتیک در آن نقش دارد.



وی توصیه کرد: مطالعات وسیعی در خصوص نقش ویتامین D۳ در شروع بیماری و تشدید علایم آن انجام شده که لازم است تمامی بیماران پس از مراجعه به پزشک، در زمینه بررسی ویتامین D۳ اقدام کنند، زیرا اگر بیمار از نظر ویتامین D۳ کمبود داشته باشد، باید با مصرف داروی تجویز شده از سوی پزشک، به میزان طبیعی خود برسد و نیز اثبات شده که اگر ویتامین D۳ به حد کافی در بدن بیمار باشد، احتمال بروز و شدت حملات کمتر است.



دکتر نیک سرشت، بیان کرد: از دیگر عواملی که می تواند باعث تشدید علایم بیماری شوند، می توان به استرس های روحی، مصرف دخانیات و یا حتی در معرض دود سیگار بودن، محیط های گرم و یا افزایش درجه حرارت بدن به هر دلیل، عفونت ها به ویژه از نوع ویروسی و عفونت های چند هفته اول پس از زایمان، اشاره کرد.



مبتلایان به ام.اس از فست فودها پرهیز کنند



این متخصص مغز و اعصاب، تاکید کرد: بیماران ام اس تمامی مواد مغذی را استفاده و مواد غذایی مضر، مانند فست فود، سوسیس، کالباس، سس های متنوع، نوشابه گازدار و شیرین و همچنین مصرف نمک را به میزان کمی مصرف کنند، همچنین این دسته از بیماران، مستعد پوکی استخوان هستند و از جمله راهکارهای جلوگیری از پوکی استخوان، تحرک بدنی کافی، مصرف به موقع و منظم دارو، رژیم غذایی مناسب، مصرف لبنیات، ماست، پنیر، شیر و غذاهای دریایی است.



دکتر نیک سرشت، افزود: شاید یک فرد در طول زندگی خود یک یا چند علامت از علایم بیماری ام اس را داشته باشد که عمده آن شامل اختلالات بینایی، تاری دید یا درد یک چشم، اختلالات حرکتی به صورت ضعف یک دست یا یک پا و یا هر دو اندام تحتانی، اختلالات حسی به صورت مورمورشدن یا گزگز کردن، اختلالات تعادلی، دو بینی، اختلالات روحی، افسردگی، اختلالات حافظه و عدم تمرکز، اختلالات جنسی، خستگی پس از بیدار شدن صبحگاهی و دردهای پراکنده بدن محسوب می شود.



این متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه به بیماران ام اس توصیه کرد که از مصرف خودسرانه داروها خودداری و طبق تجویز پزشک داروها را مصرف کنند، البته نکته مهم تر در خصوص بیماران ام اس این است که درمان های حمایتی مانند توانبخشی و حمایت های روحی از سوی اجتماع، خانواده و همکاران در کنترل بیماری بسیار موثر است