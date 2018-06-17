اردوی تیم ملی پنچاک سیلات در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پنچاک سیلات در دو بخش مردان و زنان از امروز تمرینات آماده سازی خود را در قزوین آغاز کردند.

در این اردو تهمینه کربلایی تنها نماینده استان است، این اردو تا یکم تیر در قزوین پیگیری می شود.

ملی پوشان خود را برای شرکت در مسابقات آسیایی جاکارتا آماده می کنند.



تکواندوکار تاکستانی در اردوی بازی‌های آسیایی باقی ماند

مهدی جلالی ملی پوش تاکستانی در پایان مرحله نخست مسابقات انتخابی درون اردویی تیم‌ملی در ادامه اردو باقی ماند.

جلالی و سایر ملی پوشان از امروز در مرحله جدید تمرینات تیم ملی تمرینات خود را در محل فدراسیون تکواندو پیگیری می کنند.

هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ در بخش تکواندو «پومسه و کیوروگی» از ۲۸ مرداد تا یکم شهریور در «جاکارتا» اندونزی برگزار می‌شود.



باخت مرندی و یارانش در لیگ ملت های والیبال

در ادامه رقابت های لیگ ملت های والیبال و در بازی دوم هفته چهارم تیم ملی والیبال کشورمان که در ترکیب خود از مهدی مرندی لیبرو قزوینی بهره می برد، برابر صربستان شکست خورد.

ملی پوشان کشورمان بازی را با نتیجه سه بر دو به حریف صرب خود واگذار کردند.

بلند قامتان والیبال کشورمان امروز در بازی سوم به مصاف آمریکا میزبان می روند.



برترین های شطرنج استان معرفی شدند

در پایان مسابقات شطرنج بلیتس، حسن مهدوی قهرمان شد، رضا مهدوی و محمدرضا عابدی هم دوم و سوم شدند.

در رقابت های بخش سریع هم امین عابدی عنوان قهرمانی را کسب کرد، آبتین عطاخان و پدرام دلیری هم دوم و سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت شطرنج بازان مرد و زن در خانه هیات شطرنج استان برگزار شد.

تنیسور قزوینی در اردوی تیم ملی

ثمین برگشایی و یاسین اصفهانی از قزوین در اردوی استعدادیابی و انتخابی تنیس روی میز نونهالان کشور شرکت می کنند.

زهرا نیاقی ها مربی قزوینی هم دراین دوره حضور دارد.

چهار نفر برتر دو بخش دختران و پسران به عضویت تیم ملی تنیس روی میز در می آیند.

این اردو از امروز تا ۳۰ خرداد در فدراسیون تنیس روی میز تهران پیگیری می شود.