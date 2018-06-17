نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو اظهار داشت: تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی حاد به ویژه برای انسان بوده که بسیار هم خطرناک و کشنده است.

وی با بیان اینکه در دام ها این بیماری از طریق نیش کنه ها منتقل می شود، افزود: در فصل گرما با شروع تکثیر و تزاید کنه این بیماری هم بروز و شیوع پیدا کرده و تا پایان این فصل ادامه دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در دام ها هیچ گونه علائمی ندارد غیر از یک تب گذرا که آن هم قابل تشخیص هم نیست، اما دام ها مخزن و ناقل این بیماری هستند.

دکتر پرور با تصریح اینکه در زمان ذبح دام اگر شرایط بهداشتی رعایت نشود این انتقال به راحتی می تواند اتفاق بیفتد، گفت: این بیماری بیشتر یک بیماری شغلی است و در قصابان، سلاخ ها و... شیوع بیشتری دارد و لازم است حتما نکاتی را افراد در معرض خطر و عموم مردم که از فرآوره های خام دامی استفاده می کنند مورد توجه قرار دهند.

اولین توصیه وی به دامدارها بود که با شروع فصل گرما هر ۱۵ روز یک بار نسبت به سمپاشی بدن و جایگاه دام تحت نظارت دامپزشکی اقدام کنند و خیلی مهم است که این سمپاشی به شکل مستمر و مداوم باشد و از سموم مناسب استفاده و تحت نظارت دامپزشکی انجام شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دامدارها در تماس با دام ها حتما دقت کرده که کنه ها را دستکاری نکنند چون بسیار خطرناک بوده و ممکن است بیماری در حین دستکاری و له کردن کنه ها به انسان منتقل شود، از تماس کودکان با دام ها نیز جلوگیری شود.

دکتر پرور با بیان اینکه مراتع از مکان های زندگی کنه ها محسوب می شود، یادآور شد: در طبیعت هم این کنه ها در مرتع زندگی می کنند و افراد سعی کنند در دامن طبیعت هم در معرض کنه قرار نگیرند. دامداران با مشاهده کنه حتما برای سمپاشی به کلینیک های دامپزشکی مراجعه کنند

وی تصریح کرد: نکته بسیار مهم این است که در کشور ما بیشترین افراد در زمان ذبح دام به این بیماری منتقل می شوند و بسیار مهم است که مردم گوشت و فرآورده هی خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تحت نظر دامپزشکی تهیه کنند و به هیچ وجه از گوشت کشتار غیرمجاز استفاده نکنند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: افرادی که اقدام به کشتار غیرمجاز دام می کنند اولین قربانیان این بیماری هستند و خانواده هایشان نیز در معرض خطر قرار دارند.

دکتر پرور به مردم توصیه کرد که به خاطر قیمت کمتر سلامت خود و خانواده هایشان را با خرید این کشتار غیرمجاز به خطر نیاندازند و با خود مراقبتی سلامت خود و جامعه رو ضمین کنند.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه کشتارگاه بیستون که گوشت کلانشهر کرمانشاه، هرسین و صحنه را تهیه می کند به سیستم پیش سرد مجهز است و همچنین کشتارگاه های پاوه و سنقر هم مجهز به این سیستم هستند و سعی داریم کشتارگاه کنگاور را هم به این سیستم تجهیز کنیم.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ابتلای اولین مورد انسانی این بیماری در مناطق زلزله بوده دامپزشکی در این مناطق چه اقداماتی انجام داده است برای کنترل این بیماری گفت:مبارزه با ناقلین این بیماری که همان کنه ها هستند اولین راه مقابله با این بیماری است که با توجه به محدویت های اعتباری شدید تاکنون سمپاشی ۸۰۰ روستا به صورت کاملا رایگان در مورد بدن و جایگاه نگهداری را انجام داده ایم.

دکتر پرور افزود: اولویت ما در این سمپاشی مناطق گرمسیری، پرخطر، مرزی و محروم و کانون های بیماری در سال های قبل بوده که با همکاری دامداران، فرمانداران، شوراها وبخشداران سمپاشی انجام شده و ادامه دارد.