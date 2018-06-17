خبرگزاری مهر – گروه استانها- نسرین دانشمند*: این روزها کوچهپسکوچههای خیابانهای اصلی شهر همدان را که قدم میزنی وجود یک مرکز فروش گیاهان دارویی دور از ذهن نیست و مغازههای کوچکی در فواصلی کمتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر به چشم میخورد.
همدان قطب تولید گیاهان دارویی است
طی سالهای بسیار همدان بهعنوان قطب تولید گیاهان دارویی مطرح بوده و به نسبت سایر استانهای کشور در این زمینه شناختهشدهتر است تا جایی که همین ویژگی سبب شده عدهای به این شغل رو آورند.
گذشته از فروش گیاهان دارویی توسط برخی افراد که سالها در این حرفه مشغول به کار هستند بهتازگی فروشگاههای عرضه عرقی جات سنتی نیز با فراوانی بیشتری فعالشده و به جرات میتوان گفت در اکثر خیابانهای اصلی شهر همدان وجود این مراکز به تعداد بسیار بیشتر به چشم میخورد.
ورق زدن تاریخ نشان میدهد که همدان از گذشتههای دور از قطبهای تولید انواع گیاهان دارویی در کشور بوده و طب سنتی در آن رواج داشته و با فرهنگ مردم عجین بوده تا جایی که از سایر شهرهای کشور برای درمان سنتی بیماری به همدان مراجعه میکردهاند.
زنان خانهدار به شغل خانگی تولید و فروش عرقی جات گیاهان دارویی رو آوردهاند از سوی دیگر از همان دوران تاکنون نیز تهیه عرقیات گلهای معطر و گیاهان دارویی در همدان مرسوم بوده که البته این روزها رونق بیشتری گرفته و حتی زنان خانهدار نیز به شغل خانگی تولید و فروش عرقی جات گیاهان دارویی رو آوردهاند.
طبق بررسی زمینههای موجود ازجمله رویش انواع گیاهان دارویی و تولید انبوه آن در استان، استقبال عمومی در استفاده از گیاهان دارویی، سابقه تاریخی استفاده از طب سنتی و وجود طبیبهای مانند حکیم ابوعلی سینا درگذشته و سید احمدعلی خسروی همدانی و دیگران در حال حاضر وضعیت فعلی همدان در تهیه و عرضه گیاهان دارویی و فراوردههای آن دور از انتظار نیست چراکه بههرحال ظرفیتی وجود دارد و باید از آن بهره برد.
همدان بهعنوان شهر طب سنتی کشور شناختهشده است
در همین خصوص کارشناس کشاورزی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه همدان بهعنوان شهر طب سنتی کشور شناختهشده است، گفت: کارشناسان بیش از ۳۱۵ گیاه دارویی در استان همدان شناسایی کردهاند.
نسرین دانشمند بابیان اینکه گیاهان دارویی خاصی در استان همدان وجود دارد این ظرفیت را یکی از نعمتهای الهی برشمرد و گفت: گیاهان دارویی ظرفیتی است که با شناسایی و استفاده بهجا از آنها تحت نظر پزشک مخصوص میتوان سلامتی را تضمین کرد.
وی با تأکید بر اینکه برخی گیاهان این بخش بهصورت خودرو در دامنه الوند میرویند، گفت: طبق اطلاعات مرکز تحقیقات کشاورزی همدان، این استان بیش از یک هزار گونه گیاهی دارد که ۳۱۵ نوع آن گیاه دارویی است.
همدان ازنظر تولید گیاهان دارویی در جایگاه سوم کشور قرار دارد
کارشناس کشاورزی همدان بابیان اینکه بهعنوان نمونه رازیانه، سیاهدانه و گشنیز، خاکشیر، آویشن و گزنه از اصلیترین این گیاهان هستند، گفت: همدان ازنظر تولید گیاهان دارویی در جایگاه سوم کشور قرار دارد.
وی بابیان اینکه همدان از قدیمالایام از قطبهای گیاهان دارویی در کشور بوده و همچنان این امتیاز را حفظ کرده است، اظهار کرد: اقدامات و تحقیقات خوبی در استان همدان درزمینهٔ شناسایی، جمعآوری، بررسی مواد مؤثری و کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی انجامشده است.
باغ گیاهان دارویی همدان در کشور نمونهای ندارد و در خاورمیانه نیز بینظیر است دانشمند بابیان اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان یک باغ گیاهان دارویی دارد که با بنیاد بوعلی و دانشکده طب سنتی همکاری میکند، افزود: باغ گیاهان دارویی همدان در کشور نمونهای ندارد و در خاورمیانه نیز بینظیر است بهطوریکه بیش از ۲۰۰ گونه گیاه دارویی در این باغ پرورش داده میشوند.
وی بابیان اینکه باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا در سال ۱۳۷۵ در همدان احداثشده و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان رویشگاههای طبیعی و مکانهای پراکنش گیاهان دارویی را شناسایی کرده است، گفت: کاربردهای تحقیقاتی، نمایشگاهی، توسعه طب سنتی و فراهم کردن امکان بازدیدهای علمی از اهداف احداث باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا در همدان است.
کارشناس کشاورزی استان همدان ارتفاعات الوند، کوههای بوطاقی، گرین، آلمابلاغ، خان گرمز، لشگردر، کوه سرده و کوه گرمه را از عمدهترین مناطق رویش گیاهان دارویی در استان عنوان کرد و گفت: جمعآوری و شناسایی گیاهان دارویی استان همدان، کشت و اهلی کردن گیاهان و ساخت داروی گیاهی از طرحهای اجراشده در باغ گیاهان دارویی همدان است.
وی با اشاره به ساخت داروی گیاهی ضد میگرن، داروی گیاهی تقویت کبد، داروی گیاهی ضد سینوزیت، داروی گیاهی ضد سوختگی و داروی گیاهی ضد نفخ توسط این مرکز عنوان کرد: همدان قابلیت تبدیل به بزرگترین سایت داروهای گیاهی کشور را دارد.
ساخت باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی همدان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این خصوص بابیان اینکه عملیات اجرایی باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان با کاربری آموزشی، تحقیقاتی و فناوری سال گذشته آغاز شد، گفت: مساحت باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی همدان ۱۶۰۰ مترمربع و مجموع اعتبار درنظرگرفته شده برای آن ۲۰۰۰ میلیون ریال اعلامشده است.
حبیبالله موسوی بهار عنوان کرد: باغ گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی همدان بهمنماه سال گذشته و همزمان با ایام دهه فجر کلنگ زنی شد و انتظار میرود در سال ۱۳۹۸ بهصورت رسمی افتتاح شود.
وی بابیان اینکه حدود ۱۰۰ نوع گیاه دارویی در این باغ پرورش خواهد یافت، عنوان کرد: گیاهان درختی، درختچهای و علفی و در انواع یک، دو و چندساله خواهد بود.
موسوی بهار با تأکید بر اینکه این مجموعه نقش مهمی در زمینههای مختلف آموزشی و تحقیقاتی دارد، گفت: در این مجموعه تجهیزات و ساختمان برای برداشت، خشککردن، آمادهسازی و استخراج و فراوری گیاهان دارویی در نظر گرفتهشده است.
بخشی از گیاهان دارویی در همدان زراعی شده و کشت میشود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این خصوص با تأکید بر اینکه همدان در سطح کشور در خصوص تولید گیاهان دارویی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: بخشی از گیاهان دارویی در همدان زراعی شده و کشت میشود.
منصور رضوانی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد از کشت رازیانه کشور در همدان و شهرستان رزن تولید میشود، عنوان کرد: این میزان رازیانه در قالب ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشت میشود که میزان تولید ۶ هزار و ۲۵۰ تن است.
وی بابیان اینکه گیاهان دارویی در ۱۶ هزار هکتار از اراضی استان همدان کشت میشود، تأکید کرد: میزان تولید در این اراضی ۷۰۵ تن است که بیشترین تولیدات در ملایر، اسدآباد، رزن، نهاوند، فامنین و همدان است.
۵۰ درصد گشنیز کشور در همدان تولید میشود
وی با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد گشنیز کشور در همدان تولید میشود، افزود: استان همدان در تولید گشنیز رتبه اول را در سطح کشور داشته و بیشترین محصول تولیدی رازیانه و گشنیز صادرشده و یا توسط تاجران ترکی خریداری میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز با اشاره به اینکه در مراتع استان همدان ۳۱۵ گونه گیاهان دارویی و مرتعی شناساییشده است، گفت: امسال به دلیل بارشهای بهاره وضعیت مراتع بهبودیافته است.
اسفندیار خزایی بابیان اینکه گیاهان خوراکی و دارویی در بهار در حد مصرف خانوار و بازار از مراتع برداشت میشود که اگر بهصورت اصولی برداشت صورت بگیرد مشکلی برای گیاهان نخواهد داشت، گفت: برخی گونههای گیاهان دارویی و مرتعی ممنوعیت برداشت دارند.
منابع طبیعی از کشت زراعی گیاهان دارویی حمایت میکند
وی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی از کشت زراعی گیاهان دارویی حمایت میکند، ادامه داد: منابع طبیعی آمادگی دارد برای کشت گیاهانی که در بین مردم مصرف بالایی دارند از طریق واگذاری زمین به متقاضیان در جهت توسعه کشت آن مشارکت و همکاری کند.
خزایی بابیان اینکه در همین راستا بهمنظور کشت زراعی گیاهان دارویی در راستای اجرای طرح جامع آبخیزداری بذر گیاهان دارویی نظیر موسیر در اختیار مردم قرار گرفت، گفت: با زارعی کردن کشت موسیر در جوامع محلی حاشیه منابع طبیعی برای آنها یک منبع درآمدزایی ایجادشده است.
آنچه مسلم است گیاهان دارویی بهعنوان محصولی که مواد اولیه لازم برای تولید صنایع داروسازی را فراهم میکنند از اهمیت ویژهای برخوردارند و در این میان استان همدان بهعنوان منطقهای که از ظرفیتهای خدادادی در این خصوص بهرهمنداست اگر از این نعمت به شیوهای بهینه استفاده کند نهتنها اقتصاد آن متحول شده بلکه زمینهای برای جذب رسیدن به اقتصاد پایدار مهیا میشود.
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