سیاست زدگی بزرگترین آفت در انجام امور است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با شهردار و اعضای شورای شهر کرمان اظهار داشت: دستگاه قضائی استان کرمان در چارچوب قوانین و مقررات از فعالیت های شهردار، شورای شهر و خدمات شهری حمایت قانونی می کند.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه در وهله اول متولی عدالت قضائی در جامعه و در مرحله بعدی ضامن و پشتیبان عدالت اجتماعی، اقتصادی و... و. است و در واقع دستگاه های اجرایی وسایر نهاد ها، متولی عدالت اجتماعی، اقتصادی و ... هستند و سیستم قضائی دراین رابطه باید مطالبه گر باشد.

وی یکی از مطالبات جدی سیستم قضائی از مدیریت شهری را بحث ساماندهی متکدیان، زنان آسیب دیده و کودکان کار اعلام کرد و افزود: دادستانی طی سنوات گذشته حمایت های ارزشمندی در راستای حفظ حقوق عامه از مدیریت خدمات شهری به عمل آورده است.

موحد با اشاره به اینکه باید منابع محدود را با افزایش بهره وری مدیریت کرد، افزود: تحول در حوزه مدیریت شهری یکی از نیازهای ضروری کرمان است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان تاکید کرد: دستگاه قضائی استان مانند گذشته آمادگی لازم را دارد در چارچوب کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذار، از سرمایه گذاری های مشروع و قانونی حمایت کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل مسئولان در تمامی بخش ها اظهار داشت: هماهنگی و هم افزایی نهادهای حاکمیتی و دستگاه های خدمات رسانی نظیر مدیریت شهری می تواند بسیاری از موانع را برطرف و زمینه رشد و ارتقاء خدمات را فراهم سازد.

وی گفت:در طول سنوات گذشته اهتمام دستگاه قضائی استان کرمان این بوده که در ابعاد مختلف پشتیبانی لازم را به عمل آورد و در سایه این حمایت اتفاقات خوبی هم رخ داده است و بنا دارد که به روال گذشته این تعاملات قانونمند استمرار یابد.

موحد تصریح کرد: انتظار به حق مردم این است که تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود با یکدیگر همسو و هماهنگ شود سطح خدمات خصوصاً در حوزه مدیریت شهری افزایش یابد و چنانچه تحت تاثیر امور حاشیه ای نهادها درگیر تعارضات بی حاصل شوند موجب هدر رتن و تضییع حقوق عمومی خواهد شد.

وی بیان کرد: از آنجائی که شورای شهر و شهرداری با منابع محدود مالی و انسانی مواجه است علاوه بر اینکه باید با همکاری مردم و بخش خصوصی به دنبال تولید منابع مالی جدید بود باید بر افزایش بهره وری متمرکز شد بر اولویت ها و تحولات در دو حوزه مدیریت شهری باتوجه به تجربه و دانش اعضای شورای شهر ا انتظارات مردم شریف کرمان است.