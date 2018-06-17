هزینه کردن برای آموزش و پرورش آینده کشور را تضمین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور صبح امروز به همراه رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و جمعی از معاونین و مدیران ستادی با شهردار تهران دیدار و گفتگو کرد.

شهردار تهران در این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، با بیان اینکه همه انسانها باید سعی کنند فرصت ساز باشند، گفت: خیرین نیکوکار مدرسه ساز انسان های فرصت ساز برای آموزش و پرورش هستند و آموزش و پرورش رکن اصلی هر کشور است.

محمدعلی افشانی افزود: هزینه کردن برای آموزش و پرورش، یک نوع تولید ثروت است که آینده کشور را تضمین می کند و خیرین مدرسه ساز کار بزرگی علاوه بر توسعه مدارس انجام می دهند و آن فرهنگ سازی و تاثیرگذاری بنیادی بر دیدگاه انسانهاست.

وی با اشاره به اهمیت ترویج کار نیک در جامعه تصریح کرد : امروز جامعه ما نیازمند تقویت حس نوعدوستی و ایجاد احساس مسئولیت اجتماعی است که خیرین مدرسه ساز به زیبایی در به تصویر کشیدن این مسئولیت نقش ایفا نموده اند.

شهردار تهران با بیان اینکه مدرسه صرفاً یک فضای آموزشی فیزیکی نیست، خاطرنشان ساخت : مدرسه بخشی از فرآیند دینامیک تعلیم و تربیت است که دانش آموزان از کالبد آن هنر، معماری، اصالت و فرهنگ ایرانی اسلامی را می آموزند.

وی در ادامه، سازمان نوسازی مدارس را جزو سالم ترین دستگاه های اجرائی کشور برشمرد و تاکید کرد : وجود ارزشمند خیرین مدرسه ساز به عنوان سرمایه عظیم اجتماعی در کنار این نهاد، غنیمت بزرگی است که خیرین دیگر حوزه ها را نیز متاثر نموده است.

افشانی با بیان اینکه تهیه شناسنامه فنی فضا برای مدارس که در سالهای گذشته اتفاق افتاده است می تواند نقش بسزایی در مدیریت ترافیک و آلودگی داشته باشد اظهار داشت: این موضوع در مدیریت فاصله مکانی مدارس از همدیگر و همچنین نسبت درست توزیع دانش آموز در مناطق مختلف می تواند موثر باشد.

شهردار تهران در پایان با اشاره به اهمیت تکریم خیرین مدرسه ساز، از پیشنهاد نامگذاری یکی از میادین اصلی شهر و یا خیابان های شهر تهران به نام خیرین مدرسه ساز که توسط رئیس سازمان نوسازی مدارس ارائه شد، استقبال کرد.