لزوم تشریح کارنامه ۴۰ ساله نظام اسلامی برای خنثی سازی توطئه دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت اله لطفی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه های تخصصی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی سخنانی با بیان این که باید از هر ابزار و امکان برای تبیین دستاوردهای نظام اسلامی استفاده کرد، گفت: دشمنان با همه امکانات و تجهیزات تبلیغاتی در حال ایجاد شبهات در بین جوانان است.

وی گفت: دشمن در حال سیاه نمایی و بزرگ کردن مشکلات کشور برای القا ناکارآمدی نظام دینی است، حال در این شرایط ما باید در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در این مقطع حساس پاسخی به شیطنت های استکبار جهانی و آمریکای جهان خوار بدهیم، اگر آمریکا با همه خباثت ادعای براندازی نظام را دارد، ما باید با بصیرت افزایی توطئه های دشمن را خنثی کنیم.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تبیین دستاوردهای نظام اسلامی، تبیین کارنامه ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی و پاسخ به شبهات در تمام عرصه ها را ۳ محور مهم برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی دانست و افزود: همه باید بتوانند در این عرصه خطیر و حساس ادای دین کنند.

لطفی از شکل گیری ستادهای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در استان ها به ریاست نماینده ولی فقیه در استان ها، نایب رییسی استاندار و عضویت دستگاه ها و نهادها خبر داد و افزود: ۲۱ کارگروه برای این ستاد تشکیل شده است و تمامی نهادها و تشکل های مردمی عضو این کارگروه خواهند بود و تمام ارکان حقوقی و حقیقی نظام در این عرصه فعال هستند،

وی گفت: از روزهای اولیه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و پایان تعطیلات تابستانی، باید سلسله نشست های تحقیقاتی و علمی در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار شود.

لطفی گفت: باید تا شهریور ماه برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی جمع بندی نهایی شود.