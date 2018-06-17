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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۴

رئیس اداره تبلیغات اسلامی درمیان خبر داد

برگزاری ۴۰جلسه تفسیر قرآن کریم طی ماه مبارک رمضان در مساجد درمیان

برگزاری ۴۰جلسه تفسیر قرآن کریم طی ماه مبارک رمضان در مساجد درمیان

بیرجند- رئیس اداره تبلیغات اسلامی درمیان از برگزاری ۴۰ جلسه تفسیر قرآن کریم طی ماه مبارک رمضان در مساجد این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد هادی نودهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همت اداره تبلیغات اسلامی و همکاری هیئت امناء مساجد شهرستان درمیان، جلسات تفسیر قرآن کریم هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در طول ماه مبارک رمضان برگزار شد.

وی بیان کرد: در مجموع در ایام ماه مبارک رمضان امسال بالغ بر ۴۰ جلسه تفسیر قرآن در سطح مساحد این شهرستان برگزار شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی درمیان همچنین از اعزامَ ۵۰ مبلغ همزمان با ماه مبارک رمضان به نقاط مختلف این شهرستان خبر داد و گفت: یشتر این مبلغین اعزامی از حوزه‌های علمیه قم و مشهد بودند.

حجت‌الاسلام نودهی برگزاری حلقه‌های معرفتی، برپایی محافل تفسیر و قرائت قرآن، اقامه سه وعده نماز جماعت، برپایی مجالس دعا و سخنرانی، تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی‌فقیه در جامعه و بیان سیره عملی و فضایل حضرت علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) را از جمله برنامه‌های این روحانیون عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش تأثیر گذار روحانیون در کاهش آسیب های اجتماعی، عنوان داشت: روحانیون وظیفه سنگینی در جامعه بر عهده دارند و باید از فرصت هایی همچون ماه مبارک رمضان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی نهایت استفاده را ببرند.

کد مطلب 4322768

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