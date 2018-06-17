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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۸

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

هلاکت و دستگیری اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان

هلاکت و دستگیری اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان

زاهدان - جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در درگیری مسلحانه بین اشرار مسلح و نیروهای پلیس یکی از اشرار مسلح به هلاکت رسید و ۲ نفر دیگر از اشرار نیز دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ احمد طاهری اظهار داشت: روز گذشته ماموران انتظامی پاسگاه شهید «تردست» شهرستان زاهدان حین گشت زنی در محدوده استحفاظی و منطقه «گوربند» به یک دستگاه پژوپارس با ۳ سرنشین مشکوک شده و دستور ایست دادند.

وی افزود: سرنشینان پژوپارس بدون توجه به دستور ایست پلیس، شروع به تیراندازی به سوی ماموران کردند که در این درگیری ماموران با تعقیب اشرار ضمن به هلاکت رساندن یک نفر از اشرار و دستگیری ۲ نفر دیگر از آنان، در پاکسازی از منطقه درگیری موفق به کشف یک قبضه اسلحه کلاش، ۵ تیغه خشاب، یک قبضه اسلحه شکاری و تعداد ۳ تیغه چاقو شدند.

جانشین نتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: پلیس با قاطعیت با اخلالگران نظم و امنیت در چارچوب قانون برخورد می کند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰، پلیس را مطلع، تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد مطلب 4322769

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