طرح ترافیک تابستانی در جاده های سیستان و بلوچستان آغاز شد

سرهنگ کشواد بهروزی راد در گفت گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : طرح شد آمدی تابستان ۹۷ پلیس راه شمال استان از تاریخ ۲۴ خرداد ماه آغاز و تا اواخر شهریور امسال با استفاده حداکثری از مقدورات درون و برون سازمانی در محورهای برون شهری سیستان و بلوچستان ادامه دارد.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان افزود: در اجرای این طرح ۴۸ واحد گشت محسوس و نامحسوس در کنار ۷ پاسگاه پلیس راه و ۳۴ نقطه طرح امنیت و آرامش در جاده های شمال استان در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، تأمین نظم و امنیت در جاده ها و نظارت بر رفتار رانندگان است و مأموران با تخلفات حادثه ساز به خصوص سبقت و سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی برخورد می کنند.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با آغاز سفرهای تابستانی و افزایش حجم سفرها همواره در جاده های استان حوادثی به وقوع می پیوندد که همراهی مردم و رانندگان و رعایت مقررات در کاهش آن ها بسیار تاثیرگذار است.