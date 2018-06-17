پیشگیری از تبدیل بخشی از منطقه ۲۲ به مرکز آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در جریان جلسه هفتادم این شورا به بازدید خود از منطقه ۱۳ شهرداری اشاره کرد و گفت: اخیرا در دو منطقه ۱۳ و ۹ اقدامی سازماندهی شده است که بر اساس آن تمامی پیمانکاران در یک روز بسیج شده و با حضور در یک محله نسبت به حل مشکلات و بازپیرایی آن محلات اقدام می کنند.

وی با ارزشمند خواندن این اقدام تصریح کرد: برای اجرایی شدن این موضوع ابتدا مردم به همراه شورایاران در مسجدی جمع شده و تمامی مشکلات شهری یک محله را با مستند سازی جمع بندی کرده و آن را به شهرداری اعلام می کنند و شهرداری تمامی پیمانکاران خود را در یک روز به این محله گسیل می کند و تمامی این مشکلات که در قالب ۳۵۵ وظیفه گنجانده می شوند برطرف می کند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید از دو منطقه ۱۳ و ۹ برای پیشگام بودن در اجرایی کردن چنین اقدامی تقدیر شود، گفت: می توان این اقدام را در قالبی همچون جشنواره در تمامی مناطق اجرایی کرد.

میرلوحی همچنین نسبت به تبدیل شدن بخشی از منطقه ۲۲ در کنار پادگان نیروی هوایی به محلی مشابه محله هرندی هشدار داد.