به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش تجلیل از فارغ التحصیلان طرح آموزشی بصائر، روز جمعه، ۱ تیرماه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار خواهد شد.

این همایش با حضور مسئولین اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور و جمعی از اساتید جامعه قرآنی برگزار و طی آن از برگزیدگان و نفرات برتر این طرح تقدیر و تجلیل خواهد شد.

اجرای این همایش را کارشناس برنامه‌های قرآنی و مذهبی صدا و سیما، سیفی از مدیران موسسات برعهده خواهند داشت.

تلاوت آغازین همایش توسط سعید حاجیان، از پایه‌گذاران طرح بصائر، انجام می‌شود.

همچنین «علیرضا مؤذن» نیز سخنرانی علمی-آموزشی تحت عنوان «بیماری‌های مدرن هدایت کالبدشکافی، تحلیل مشکلات هدایتی و تربیتی دوران ما» ایراد خواهند کرد.

وی یکی از مؤلفین کتاب «تفکر و سواد رسانه‌ای» مقطع متوسطه آموزش و پرورش بوده و اغلب محتوای آموزشی طرح بصائر از تألیفات وی است.

جوایز این دانشجویان برگزیده، کمک هزینه سفر عتبات عالیات و سفر مشهد مقدس خواهد بود.

در پایان نیز به بیش از یکصد نفر از دانشجویانی که دوره پایه این طرح را با موفقیت سپری نموده‌اند، گواهینامه اعطا می‌شود.

این گواهینامه از سوی خیریه اهل البیت رسول خاتم ص (طرح بصائر) و اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور صادر شده است.

دورهٔ پایه طرح بصائر طی ۴۸ جلسه در قالب ۸ واحد درسی و به صورت حضوری برگزار شده است و امید است که فارغ‌التحصیلان با اندوخته‌های علمی و معنوی این دوره، در مسیر ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت علیهم السلام گام‌های بلندی بردارند.