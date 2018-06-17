ارتقای ورزش با حمایت های بخش صنعت محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی ظهر یکشنبه در دیدار با معاون امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارتقای ورزش چهارمحال وبختیاری با حمایت های بخش صنعت و ورود بخش خصوصی محقق می شود، اظهار داشت: ورود بخش صنعت به بخش ورزش و انجام حمایت های مالی از تیم های ورزشی زمینه ساز توسعه ورزش چهارمحال و بختیاری هستند.
وی بیان کرد: بخش صنعت می توانند از طریق حمایت های تیم های ورزشی برند خود را در سطح کشور تبلیغ کنند.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وجود اسپانسر مالی برای ورود تیم های استان چهارمحال و بختیاری به لیگ های برتر و سوپر لیگ ضروری است.
وی ادامه داد: وجود توانمندی ها در ورزش استان برای حضور در لیگ های برتر وجود دارد اما مشکلات مالی مهمترین عامل عدم حضور تیم های استان در لیگ های برتر است.
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