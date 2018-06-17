وضع عوارض ۵۰درصدی بر ۳۰ کالای آمریکایی از سوی هند قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در اقدامی تلافی جویانه مقابل وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از سوی امریکا، هند امتیازات تجاری این کشور را تعلیق و برای ۳۰ کالای وارداتی از آمریکا تعرفهای تا ۵۰ درصد وضع میکند.
نیودهلی یک لیست از ۳۰ کالای آمریکایی تهیه کرده است که حالا قرار است هدف افزایش تعرفه واردات قرار بگیرند. در این لیست موتورسیکلتهای با حجم موتور بالای ۸۰۰ سیسی با تعرفهای ۵۰ درصدی مواجه خواهند شد، درحالیکه واردات سیب با تعرفهای ۲۵ درصدی و واردات بادام و گردو هم با تعرفهای ۲۰ درصدی روبرو میشوند.
نیودهلی هفته گذشته در نامهای که به سازمان تجارت جهانی ارسال کرد، این سازمان را از اقدام خود آگاه ساخته است. کل افزایش تعرفه واردات برای تمام کالاهای این لیست باعث میشود هزینه واردات برای آمریکا ۲۴۰ میلیون دلار افزایش یابد که این همان میزانی است که هند از اقدامات محافظهکارانه دونالد ترامپ آسیب میبیند.
در ماه مارچ رییسجمهور دونالد ترامپ برای تمام واردات فولاد و آلومینیومی که به ایالاتمتحده وارد میشود، تعرفهای ۲۵ و ۱۰ درصدی وضع کرد. درحالیکه برخی از کشورها نسبت به این قانون معاف شدند، برای هند اینگونه نشد. نیودهلی در ماه می به سازمان تجارت جهانی خبر داد که ممکن است تعرفه واردات ۲۰ کالای آمریکایی به هند را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد. این هفته دولت هند لیست کالاهای مورد نظر خود و میزان تعرفه آنها را نهایی کرد. پیش از این هند خبر داده بود که در ۲۱ ژوئن اقدامات تلافیجویانه خود را اجرا خواهد کرد.
هفته گذشته ترامپ در سخنرانی اجلاس G۷ در کانادا، از خشم خود از روابط تجاری ناعادلانه خارجی، این بار بین هند و آمریکا، سخن گفت و تاکید کرد: در مورد هند برخی از تعرفهها تا ۱۰۰ درصد است. صد درصد! و ما هیچ تعرفهای وضع نکردهایم. ما نمیتوانیم این کار را ادامه دهیم. ما مثل قلکی هستیم که همه از آن دزدی میکنند.
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