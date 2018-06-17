به گزارش خبرنگار مهر، جعفر طولابی ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری لرستان در سخنانی با بیان اینکه مهم ترین مکان سیاحتی و زیارتی شهرستان دلفان وجود امامزاده «ابراهیم» معروف به «بابابزرگ» است اظهار داشت: سالانه حدود ۳۰۰ هزار زائر از استان های مختلف همدان، ایلام، کرمانشاه و شهرهای لرستان از این امامزاده بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه این امامزاده از نظر زیرساخت های خدماتی و رفاهی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست گفت: این امر موجب نارضایتی زائران شده است.

فرماندار دلفان در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکل آب شرب این امامزاده بیان داشت: متاسفانه روستایی که در محدوده امامزاده بوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب نیست.

طولابی تاکید کرد: باید در رفع مشکل آب شرب این امامزاده به خصوص در فصل تابستان فکر اساسی صورت گیرد.

وی با اشاره به نواقص سرویس های بهداشتی در این امامزاده تصریح کرد: همچنین کشتارگاه دام این امامزاده نیز از نظر بهداشتی وضعیت مناسبی ندارد و نذوراتی که آنجا ذبخ می شود فاقد استانداردهای بهداشتی است.

فرماندار دلفان همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب جمع آوری و حمل زباله مسیر امامزاده گفت: وضعیت زائرسراها نیز از نظر امکانات رفاهی چندان رضایت بخش نیست و تنظیف و بهداشت محیط نیز دارای مشکلات متعددی است.

طولابی تاکید کرد: اوقاف و امور خیریه باید حداقل امکانات را در این امامزاده فراهم کند و در این جلسه مصوب شود که اوقاف در این رابطه اقدام کند چرا که بازتاب بسیار بدی در خارج از استان با توجه به حجم زائرانی که از استان های دیگر برای زیارت می آیند پیدا می کند.

وی با بیان اینکه ایجاد دهیاری در این منطقه مصوب شده است گفت: همچنین اوقاف و امور خیریه قراردادی با نیروی انتظامی برای تامین امنیت منطقه منعقد کند.

فرماندار دلفان با اشاره به راه ارتباطی این امامزاده نیز بیان داشت: از نورآباد تا امامزاده حدود ۶۰ کیلومتر توسط قرارگاه خاتم آسفالت شده که تحویل اداره کل راه و شهرسازی نشده است.