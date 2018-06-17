به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، امروز یکشنبه مشکلات و موانع تکمیل پروژه های عمرانی شرکت توسعه در شهرستان های استان تهران با حضور کریمی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه، فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و تواهن معاون عمرانی استاندار تهران بررسی شد.



در بخشی از این مراسم گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و عباسی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه به ارائه گزارشی از وضعیت موجود اماکن ورزشی نیمه تمام در استان تهران و مشکلات و موانع پیشرفت آنها پرداختند.



در ادامه نیز حاضرین با تاکید بر تکمیل و افتتاح پروژه های ورزشی در آینده هر چه زودتر، خواستار تلاش همه جانبه برای بهره برداری مطلوب از این پروژه ها شدند.



در این نشست که از ساعت 13 در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه آغاز شد، رحمتی مشاور عمرانی مدیرعامل شرکت توسعه، زروقی مدیر کل دفتر فنی وزارت ورزش و جوانان، ملا رمضانی مدیر کل دفتر طرح و برنامه وزارت ورزش و جوانان و اصل عربی مدیر فنی منطقه نیز حضور داشتند.