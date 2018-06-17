به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه برای مقابله با بیابانزدایی ۲۱ هزار هکتار از اراضی استان هدفگذاری شده است، ابراز داشت: اجرای طرحهای مقابله با بیابانزایی در سمنان نیازمند ۲۰میلیارد تومان اعتبار است که جلب مشارکت مردمی میتواند این هزینه را به میزان زیادی کاهش دهد.
وی بابیان اینکه طرحهایی نظیر کنترل هرزآب، ایجاد بادشکن، بذرپاشی و نهالکاری برای مهار بیابانزایی در دست پیگیری است، افزود: سال گذشته پنج میلیارد تومان از میزان ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای برآورد اجرای طرحهای بیابانزدایی تخصیص یافت که با همین اعتبارات موجود توانستیم اقدامات خوبی را به سرانجام برسانیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه برای رفع اثرات سوء گسترش بیابان با کار و تلاش مداوم به بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله نیاز داریم، ابراز داشت: پدیده خشکسالی و بیابان تدریجی رخ میدهد که اگر برای مهار آن چارهای اندیشیده نشود میتواند باعث بروز مشکلات بسیاری برای شهرهای استان شود.
حیدریان در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی در حفظ منابع طبیعی اثرگذار است لذا به منظور جذب خانوادهها همایش ترویجی بانوان برگزار خواهد شد و در این بین معتقدیم ارائه آموزش به خانوادهها در مهار بیابانزایی میتواند به حفظ محیطزیست و عرصههای طبیعی کشور کمک شایانی کند.
وی بابیان اینکه مهار بیابانزایی نیاز به کار تدریجی و مستمر همه نهادها و گروههای مختلف اجتماع دارد، افزود: سازمانهای مردمنهاد و رسانهها میتوانند بیشترین نقش را در ارائه آموزشهای لازم به مردم داشته باشند لذا امروز باید خطر گسترش بیابان را جدی گرفت و برای رفع آن زمینه مشارکت همه اقشار مختلف مردم را فراهم کرد.
نظر شما