به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع آمریکایی امروز یکشنبه درباره اینکه بازار تسلیحاتی عراق از دست آمریکا خارج شود، هشدار دادند.

بر اساس گزارش پایگاه آمریکاییMilitary Watch؛ تیپ ۳۵ ارتش عراق شروع به استفاده از تانک تی ۹۰ اس به جای ام ۱ آبرامز کرده است. اینکه تانک آبرامز کمتر در جنگ مشارکت داده می شود نگرانی کارشناسان نظامی آمریکایی که نگران از دست رفتن بازار تسلیحاتی عراق به ارزش ۷ میلیارد دلار هستند، را افزایش داده است. ارتش عراق به توان ادوات زرهی روسی به شکل زیادی اعتماد دارد. ارتش عراق تجربه بالایی در بکارگیری تانکهای روسی و آمریکایی دارد و اینکه تانک تی ۹۰ را انتخاب کرده است ضربه مهلکی به شوکت زرهی آمریکاست.