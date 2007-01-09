آمریکا در خاورمیانه دچار سردرگمی شده است / انگلیس مامور ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی است

علیرضا داوری تحلیلگر مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تلاش غرب برای ایجاد تفرقه و دو دستگی بین مسلمانان و تاکید ایشان بر لزوم اتحاد و برادری میان کشورهای اسلامی اظهار داشت: این فرمایشات نشان می دهد که آمریکا پس از شکست سیاست های خود در جهان اسلام و بویژه در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین تلاش می کند با دامن زدن به این اختلافات و ایجاد تنش، جهان اسلامی را در برابر ایران قرار دهد و به اهداف خود رسد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع تاثیر واقعیت نظام مقدس اسلامی بر کشورهای منطقه و بویژه بر افزایش موج روزافزون بیداری اسلامی عامل اصلی این جریان غرب است.

داوری افزود: از سوی دیگر، یکی از مهمترین عامل موفقیت دشمنان در طول ادوار گذشته، اختلاف میان مسلمانان و کشورهای عربی بوده که ضرر و زیان بسیاری برای آنان بدنبال داشته است.

این تحلیلگر مسائل بین المللی گفت: این در حالی است که واژه اتحاد و تاکید بنیانگذار نظام اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بر وحدت مسلمین و امت واحد اسلامی و تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی نشان می دهد که مسلمانان در تعامل با یکدیگر می توانند در عرصه های مختلف، قطب بزرگی را در جهان اسلامی و دنیا ایجاد و در برابر فشارهایی که آمریکا و غربی ها وارد می کند، مقاومت کنند.

وی اظهار داشت: ازسوی دیگر، تشکیل اتحادی با حضور آمریکا، انگلیس و چند کشور عربی بر ضد جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که آمریکا هنوز در نادانی و عدم درک واقعیت انقلاب بسر می برد و این مسئله تمام سیاست های این کشور در قبال ایران را دچار سردرگمی کرده است، البته کشورهای اسلامی و عربی منطقه باید بدانند که دخالت کشورهای فرامنطقه ای از هرگونه اتحاد بابت این کشورها بجز ضرر و زیان و نابسامانی، چیزی را برای آنها به ارمغان نمی آورد و توطئه بر ضد نظام اسلامی به جایی نخواهد رسید.

داوری افزود: از نگاه کلی تر، آمریکا از سیاست کج دار و مریض، خوف و وحشت پیروی می کند یعنی تلاش دارد تا برنامه صلح آمیز هسته ای، ایران را با ایجاد فضای خوف و وحشت در بین کشورهای عربی برای آنها خطرناک جلوه دهد و از آن بهره برداری نماید.

"این در حالی است که امروز بزرگترین خوف و وحشت برای کشورهای عربی منطقه، رژیم اسراییل است که به هیچ ارکانی و اصولی از مجامع بین المللی پایبند نیست."

این تحلیلگر مسائل بین المللی در ادامه افزود: عنوان کردن بحث هلال شیعی ازسوی آمریکا و لابی صهیونیسم نشان از ترفندهای جدیدی برای منطقه است که هوشیاری بیشتر کشورهای عربی را می طلبد، زیرا آمریکا و اسراییل این ترفندها را با سرعت پیگیری و در این چارچوب سعی می کنند اعراب را نسبت به ایران و این موضوع هلال شیعی حساس و وادار به عکس العمل کنند، اما عربها بدانند که آمریکا همواره تمام توان خود را علیه جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته وهیچگاه موفق نبوده است.

"البته باید گفت که انگلیس طراح اصلی ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی است تا با سرو سامان دادن به موقعیت از دست رفته خود در منطقه به اهداف سیاسیش در عراق و منطقه برسد و این پیشنهاد تونی بلر مبنی بر ایجاد اتحاد علیه نیروهای افراطی منطقه ازسوی کشورهای میانه رو عرب پیروی از سیاست قدیمی انگلیس مبنی بر تفرقه بینداز و حکومت کن، می باشد.

وی خاطرنشان کرد: بازگرداندن برخی وابستگان رژیم بعث به قدرت، ایجاد تعدیل در حاکمیت ملت عراق، ایجاد اختلاف بین کشورهای عرب منطقه و ایران، ترساندن اعراب از ایران و فروش تسلیحات بیشتر به برخی کشورهای عربی، استفاده از بحث شیعه و سنی از اهداف سیاسی و تفرقه انگیز این مسئله است.

داوری در خصوص نقش آمریکا در این زمینه نیز گفت: تشتت و سردرگمی سیاستمدارن آمریکا باعث شده است، انگلیس پیشتاز طراحی های تفرقه انگیز در منطقه شود تا به دولت آمریکا کمک کند، البته با توجه به تجربیات کشورهای منطقه و ضررهایی که از اجرای سیاستهای آمریکا و انگلیس دیده اند، بعید است که این بار به دعوت آنها پاسخ مثبت دهند.

وی همچنین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حق ایران در استفاده از انرژی هسته ای و عدم گذشت از این حق و همچنین توصیه به مسئولان در خصوص عدم صرفنظر از این حق، افزود: مقام هسته ای و تیم مذاکره کننده باید در مذاکرات با الگو گرفتن از این فرمایش از حق کشورمان دفاع نمایند.

"آنچه امروز باید درباره آن اندیشید، نوع عملکرد دیپلماسی هسته ای است که ایران در آینده نیز در پیش خواهد گرفت؛ به نظر می رسد روش بینابینی که در این مدت استفاده شده امتحان خود را پس داده و در وضعیت کنونی باید با یک تصمیم جدی، سیاست حاکم بر دیپلماسی هسته ای ایران دستخوش تحول شود."

داوری بیان داشت: باید بدانیم که آمریکا و اروپا برای پیشبرد اهداف خویش در خاورمیانه و منطقه به نقش آفرینی ایران در مناطقی مانند لبنان، عراق و ... نیاز دارند بنابراین ایران می تواند با در تضاد اعلام کردن منافع خویش با منافع غرب در این مناطق، نه تنها کمکی به خروج آنها از بحران ایجاد شده نکند که از اهرم های خود برای بهره برداری در پرونده هسته ای تلاش کند.

تحلیلگر مسائل بین المللی افزود: از سوی دیگر با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی ایران برای ادامه مسیر پرونده هسته ای روش درون گرایی و انسجام داخلی روی آورد، به این معنا که با پیش بینی فشارهای آینده از سوی سازمان ملل و کشورهای جهان به کشورمان، داخل را با انسجام فکری مهیا سازد.

وی در پایان تاکید کرد: باید با تدبیر و اندیشه و در نظر گرفتن تمامی زوایا گام های دیگر برداشته شود، از این رو مسئولان کشورمان امروز تکلیف خود را مشخص شده می دانند که باید با برگزیدن بهترین راه حل از حق کشورمان دفاع نمایند.