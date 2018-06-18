پخش ۶۵۱۰۰ دقیقه برنامه در ماه مبارک رمضان از شبکه اشراق زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صداوسیمای استان زنجان، مرتضی صفری افزود: صدا و سیمای مرکز زنجان در ماه مبارک رمضان امسال برای فراهم کردن فضای شاد و معنوی در سطح استان و بهره گیری از فرصت طلایی این ماه مبارک برای تبلیغ معارف دینی، تقویت روحیه همدلی و کمک به همنوعان و انتقال مفاهیم انقلابی با توجه به تقارن با ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد برنامه ریزی گسترده‌ای را انجام داده بود و در مجموع بیش از ۶۵۱۰۰ دقیقه برنامه فراخور این ایام تولید، تأمین و پخش کرد.

مدیرکل صداوسیمای استان زنجان برنامه‌های امسال ماه مبارک رمضان را بسیار پربار عنوان کرده و گفت: بهره گیری از حضور کارشناسان و اساتید خبره، در برنامه‌ها، تعاملی نمودن و استفاده از مشارکت مخاطبان در برنامه‌های مختلف، توجه به چهل سالگی انقلاب، معرفی مؤسسات خیریه و خیرین و نیکوکاران در برنامه‌ها، انعکاس ویژه جشن گلریزان، مشارکت مؤثر در جلب کمکهای مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، ارتباط ویژه با شبکه شما و پخش ۶ برنامه ویژه سحری مرکز زنجان از شبکه شما در اولین روزهای ماه مبارک رمضان از جمله شاخصه‌های برنامه‌های امسال صداوسیمای مرکز زنجان در این ایام بود.

صفری با اشاره به تلاش شبانه روزی و خسته ناپذیر همکاران خدوم رسانه استانی در ماه پرخیر و برکت رمضان، به عملکرد حوزه‌های تولیدی مرکز زنجان اشاره کرده و اظهار داشت: شبکه اشراق در این ماه مبارک ۳۹۴۲۰ دقیقه برنامه تهیه، تولید و پخش نمود. ویژه برنامه‌های سیما برای این مناسبت آیدین آیی (ویژه برنامه افطار) و نسیم سحر (ویژه سحر) بود که در طول ایام این ماه مبارک پخش شد.

مدیرکل صداوسیمای استان زنجان گفت: یکی دیگر از مهمترین برنامه‌های شبکه اشراق در این ایام، پخش زنده مراسم جمع خوانی قران کریم هر روز به مدت یک ساعت بود که از حسینیه اعظم زنجان به صورت زنده پخش شد و مورد استقبال عمومی نیز قرار گرفت.

صفری سپس به فعالیت‌های صورت گرفته در رادیو استانی اشاره کرده و افزود: رادیوی استانی زنجان با تولید، تأمین و پخش بیش از ۲۴۱۵۱ دقیقه برنامه در این ماه مبارک تلاش کرد لحظات معنوی را برای شنودگان خود فراهم نماید.

وی ادامه داد: ویژه برنامه‌هایی همچون آیلار آیی (ویژه افطار)، اوباشدانلار (ویژه سحر)، ویژه برنامه‌های شب‌های قدر و ویژه برنامه‌های شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) از جمله برنامه‌هایی بودند که رادیوی استانی برای ماه مبارک رمضان تدارک دیده بود.

مدیرکل صداوسیمای استان در ادامه به تشریح فعالیت های صورت گرفته در معاونت خبر مرکز در این ماه پرداخته و گفت: معاونت اطلاعات و اخبار نیز در کنار سایر معاونت تولیدی با تهیه و پخش خبرها، گزارش‌ها و تفسیرهای رادیویی و تلویزیونی، اخبار مکتوب و... به مدت بیش از ۱۵۲۵ دقیقه به ماه مبارک رمضان و موضوعات پیرامون آن پرداخت کرد.

صفری اظهار داشت: رسانه استانی در مجموع تلاش کرد با بهره گیری از تمام توان، نیروها و امکانات خود تلاش کرد تا بتواند لحظات دل‌نشین همراه با معرفت و معنویت را برای هم استانی‌های عزیز فراهم نماید که امید است توانسته باشد موجب افزایش اعتماد و رضایتمندی مخاطبان خود گردد.