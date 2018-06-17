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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۷

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

دیدار وزیر ورزش و جوانان ایران با دبیر کل فیفا

دیدار وزیر ورزش و جوانان ایران با دبیر کل فیفا

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه برنامه‌های خود در روسیه با دبیر کل فیفا دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر با تقدیر از تلاش‌های فاطیما دبیرکل فیفا برای انتقال پول های بلوکه شده به حساب فدراسیون فوتبال ایران بعد از برجام گفت : امیدوارم با حمایت های مقامات فدراسیون بین المللی فوتبال  برای تکمیل مرکز رسانه ای کمپ فوتبال ایران این موضوع هر چه سریعتر انجام شود و در اختیار تیم های ملی فوتبال ایران قرار گیرد.

سلطانی‌فر همچنین از تلاش های خانم فاطیما برای حضور زنان مسلمان فوتبالیست با حفظ حجاب اسلامی در میادین بین المللی تقدیر کرد.

کد مطلب 4323006
مهدی مرتضویان

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