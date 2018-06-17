دیدار وزیر ورزش و جوانان ایران با دبیر کل فیفا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر با تقدیر از تلاشهای فاطیما دبیرکل فیفا برای انتقال پول های بلوکه شده به حساب فدراسیون فوتبال ایران بعد از برجام گفت : امیدوارم با حمایت های مقامات فدراسیون بین المللی فوتبال برای تکمیل مرکز رسانه ای کمپ فوتبال ایران این موضوع هر چه سریعتر انجام شود و در اختیار تیم های ملی فوتبال ایران قرار گیرد.
سلطانیفر همچنین از تلاش های خانم فاطیما برای حضور زنان مسلمان فوتبالیست با حفظ حجاب اسلامی در میادین بین المللی تقدیر کرد.
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