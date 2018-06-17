استفاده دشمنان از هر حربه ای برای ناامید کردن مردم از نظام

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای سیاست گذاری و راهبری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: نظام سلطه با اصل انقلاب مشکل دارد و ملت ما در چهار دهه اخیر پنجه در پنجه نظام استکبار انداخته است.

احمدی با بیان اینکه با همه فراز و فرودها، کشور از گردنه های صعب العبور گذر کرده است، ابراز داشت: امروزه در شرایطی قرار داریم که دشمنان به سادگی نمی توانند صدای انقلاب را به حاشیه ببرند.

احمدی افزود: دشمن نگران زرادخانه نیست و نگران الهام بخشی انقلاب اسلامی است.

استاندار بیان داشت: عمق حضور استراتژیک ما در منطقه خاورمیانه محسوس است و دشمنان به دنبال این هستند که در یک پروسه برنامه ریزی شده و استراتژیک، سرعت انقلاب را کند کرده و در درون نیز جریان رشد کشور را متوقف کنند.

وی با بیان اینکه برجسته سازی مشکلات و ضعف های داخلی و به حاشیه بردن توفیقات نظام از اهداف دشمن است، تصریح کرد: چهلمین سالگرد انقلاب فرصتی است که دستاوردهای مختلف را برای جامعه تببین کنیم و ظرفیت ها برای نسل های مختلف به ویژه نسل جوان بیان شود.

وی افزود: دشمنان در تلاشند که ضعف ها را برجسته و استقلال، آزادی و توفیقات نظام جمهوری اسلامی را محدود کنند.

احمدی القای ناکارآمدی نظام برای مردم را از دیگر اهداف دشمنان دانست و گفت: معرفی خدمات نظام و صحبت صادقانه با مردم مورد تاکید است.

احمدی نقش فضای مجازی در تغییر نگرش ها را محسوس دانست و گفت: مرجعیت رسانه ای دچار تغییر شده و دشمنان ما اقدامات برنامه ریزی شده با محوریت فضای مجازی را هدفگذاری کرده اند.

استاندار با تاکید بر رفع مشکلات و ارتقای شاخص ها، بیان داشت: نظام ما ناکارآمد نیست، اما ما در انجام وظیفه که تببین کارآمدی نظام است کوتاهی کرده ایم.

وی افزود: باید ظرفیت ها با مقایسه رشد و توسعه امروزی نسبت به پیش از انقلاب تبیین شود و برای رشد بهتر و بیش از پیش گام برداریم.

احمدی پاشیدن بذرناامیدی و یأس در جامعه و گرفتن نشاط از مردم را از جمله اهداف دشمنان دانست و خاطرنشان کرد: دفاع ضابطه مند از نظام با ارائه صحیح خدمات و تبیین خدمات انجام گرفته مورد تاکید است.

احمدی با اشاره به ظرفیت بالای روحانیون و حوزه دانشگاهی در استان، ابراز داشت: اگر چند مقاله کارشناسی شده در راستای اهداف و با تکیه بر ظرفیت فضای مجازی بارگذاری شود، خروجی آن بهتر از چندین سخرانی خواهد بود.

احمدی دولت را بازوی اجرایی نظام دانست و گفت: شرایط امروزی ایحاب می کند که همه دست به دست هم خدمات نظام که توسط دولت ارائه می شود را برجسته کنیم.

وی افزود: کسانی که خدمات نظام را به حاشیه ببرند و چوب لای چرخ دولت بگذراند، مسیر خدمت به دشمن را در پیش گرفته اند.

استاندار خاطرنشان کرد: اگر در این مسیر کوتاهی کنیم، به اصل نظام کم لطفی کرده ایم و نباید همصدا با دشمن خدمات نظام و دولت را کم رنگ کنیم.