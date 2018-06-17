جمع آوری ۹میلیارد ریال فطریه در استان مرکزی برای کمک به محرومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان مرکزی، رمضانعلی جلالی اظهار داشت: این میزان فطریه در یک هزار و ۲۲ پایگاه ثابت و سیار با محوریت شورای زکات در این استان جمع آوری شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی افزود: ۴۸ صندوق سیار و ۹۷۴ صندوق ثابت در مساجد، مراکز نیکوکاری، دفاتر امداد امام خمینی (ره) استان، خیریه های مجوزدار و بهزیستی در روز عید فطر امسال مستقر شدند.

جلالی خاطرنشان ساخت: مجموع زکات فطریه روزه جمع آوری شده استان مرکزی در سال گذشته ۱۲ میلیارد ریال بوده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی تصریح کرد: این فطریه برای فقرا، نیازمندان، کمک به آزادی زندانیان، کمک هزینه معیشت، تحصیل، ازدواج و مسکن اقشار ضعیف هزینه شده است.