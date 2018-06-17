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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۴

معاون کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛

جمع آوری ۹میلیارد ریال فطریه در استان مرکزی برای کمک به محرومان

جمع آوری ۹میلیارد ریال فطریه در استان مرکزی برای کمک به محرومان

اراک- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی گفت: مردم استان مرکزی امسال در مجموع حدود ۹ میلیارد ریال زکات فطریه پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان مرکزی، رمضانعلی جلالی اظهار داشت: این میزان فطریه در یک هزار و ۲۲ پایگاه ثابت و سیار با محوریت شورای زکات در این استان جمع آوری شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی افزود: ۴۸ صندوق سیار و ۹۷۴ صندوق ثابت در مساجد، مراکز نیکوکاری، دفاتر امداد امام خمینی (ره) استان، خیریه های مجوزدار و بهزیستی در روز عید فطر امسال مستقر شدند.

جلالی خاطرنشان ساخت: مجموع زکات فطریه روزه جمع آوری شده استان مرکزی در سال گذشته ۱۲ میلیارد ریال بوده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی تصریح کرد: این فطریه برای فقرا، نیازمندان، کمک به آزادی زندانیان، کمک هزینه معیشت، تحصیل، ازدواج و مسکن اقشار ضعیف هزینه شده است.

کد مطلب 4323035

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