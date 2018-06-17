به گزارش خبرگزاری مهر، آییننامه اجرایی تأمین سوخت کمکی نیروگاههای کشور مصوب هیات دولت توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور با شماره ۳۳۸۸۹/ت۵۵۲۵۲هـ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیطزیست ابلاغ شد.
متن کامل تصویبنامه به شرح ذیل است:
ماده ۱- وزارت نفت از طریق شرکتهای تابع مکلف است مطابق این آییننامه نسبت به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز نیروگاههای تبدیل پسماند به انرژی بهمنظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استانهای کشور به میزان (۲۰۰) میلیون متر مکعب به ارزش دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال با تعرفه نیروگاههای حرارتی اقدام نماید.
ماده۲- حداکثر گاز کمکی موردنیاز برای امحای هر تن پسماند در روشهای تولید برق موضوع این آییننامه شامل زبالهسوز، گازیسازی و آتش کافت، در مناطق شمالی کشور (۱۰۰) مترمکعب و در سایر مناطق کشور (۸۰) مترمکعب میباشد. میزان گاز مورد نیاز کمکی در فناوریهای مذکور در هر مورد و در سقف ذکر شده توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای کشور، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در اختیار سرمایهگذار نیروگاههای تبدیل پسماند به انرژی قرار میگیرد.
ماده ۳- برق تولیدی نیروگاههای تبدیل پسماند به انرژی در سقف گاز کمکی مذکور در ماده (۲) این آییننامه به صورت تضمینی و با نرخ تجدیدپذیر خریداری میشود. در صورت مصرف گاز مازاد بر این میزان، برق تولیدی به ازای گاز اضافی مصرف شده براساس متوسط بازدهی (راندمان) نیروگاههای حرارتی کشور و با نرخ بازار عمدهفروشی برق خریداری میگردد.
ماده۴- احداث خط انتقال اختصاصی گاز طبیعی (در صورت نیاز) برعهده سرمایهگذار بخش خصوصی میباشد.
ماده۵- وزارت نفت موظف است میزان گاز مصرفی ماهانه نیروگاههای تبدیل پسماند به انرژی را با رعایت تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آییننامه به وزارت نیرو اعلام و وزارت نیرو معادل برق تولیدی آن را محاسبه و به خریدار برق (سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) برای اعمال حساب برق حاصل از پسماند و سوخت کمکی و نیز برق تولیدی به ازای گاز اضافی مصرف شده موضوع مواد (۲) و (۳) این آییننامه اعلام نماید.
ماده ۶- عقد قرارداد با سرمایهگذاران بخش خصوصی باید براساس ضوابط و مقررات قانونی و منطبق با چارچوب قرارداد ابلاغی وزارت کشور باشد.
ماده۷- نیروگاههای تبدیل پسماند به انرژی باید استانداردهای روز مورد تأیید سازمان حفاظت محیطزیست مرتبط با آلایندگی تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی را رعایت نمایند.
سازمان حفاظت محیطزیست موظف است آلایندگیهای خروجی نیروگاههای مذکور را به صورت مستمر پایش نموده و در صورت عدم رعایت استانداردهای مورد تأیید، مراتب را به وزارت نیرو جهت توقف خرید تضمینی برق تا زمان رفع آلایندگیهای خروجی نیروگاه اعلام نماید.
ماده۸- تمامی طرحها و پروژههای نیروگاهی پسماند انرژی پیش از اجرا و در مرحله مطالعات امکانسنجی و مکانیابی باید از لحاظ اثرات زیستمحیطی با تأیید سازمان حفاظت محیطزیست اقدام شود.
ماده۹- سازمان حفاظت محیطزیست موظف است گزارش اجرای این آییننامه را در مقاطع زمانی شش ماهه و به همراه پیشنهادهای لازم برای رفع موانع در صورت لزوم به هیأت وزیران ارایه نماید.
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