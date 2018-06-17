سنگ مرمریت چهارمحال و بختیاری صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، نعیم امامی بیان کرد: بیش از سه هزار تن از این نوع سنگ کمیاب مرمریت با کاربری نمای ساختمان، عتیقه و زیورآلات تزئینی تا نیمه نخست امسال به کشورهای هدف ارسال می شود.

وی ظرفیت تولید سالیانه سنگ مرمریت آبی این استان را بیش از۱۰ هزار تن برآورد کرد و افزود: در صورت آماده کردن زیرساخت ها کارخانه فرآوری محصول سنگ مرمریت نیز امسال در منطقه راه اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن سنگ مرمریت چهارمحال و بختیاری ۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: با ساخت و تجهیز کارخانه فرآوری، امسال زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر دیگر محقق خواهد شد.