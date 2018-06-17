  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۷

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

سنگ مرمریت چهارمحال و بختیاری صادر می شود

سنگ مرمریت چهارمحال و بختیاری صادر می شود

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: سنگ مرمریت چهارمحال و بختیاری صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، نعیم امامی بیان کرد:  بیش از سه هزار تن از این نوع سنگ کمیاب مرمریت با کاربری نمای ساختمان، عتیقه و زیورآلات تزئینی تا نیمه نخست امسال به کشورهای هدف ارسال می شود.

وی ظرفیت تولید سالیانه سنگ مرمریت آبی این استان را بیش از۱۰ هزار تن برآورد کرد و افزود: در صورت آماده کردن زیرساخت ها کارخانه فرآوری محصول سنگ مرمریت نیز امسال در منطقه راه اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن سنگ مرمریت چهارمحال و بختیاری ۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: با ساخت و تجهیز کارخانه فرآوری، امسال زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر دیگر محقق خواهد شد.

کد مطلب 4323079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها