توجه به بافت تاریخی و میانی راهکار رفع عدم یکپارچگی شهری یزد

محسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود دولت در طرح بازآفرینی شهری نکته مهم و اثرگذاری است، اظهار داشت: بافت‌های تاریخی و فرسوده به علت قدمت و در اکثر موارد فرسودگی و فقدان تاسیسات و خدمات اولیه برای زندگی شهری، تبعات اجتماعی نامناسبی به همراه دارد که بازآفرینی و بهسازی آن برای جلوگیری از مهاجرت و ناکارآمدی این قسمت از مناطق مسکونی، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط حاضر است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر موضوع بازآفرینی شهری یکی از دو پروژه مهم و اساسی کشور قلمداد می شود که برای حل آن در استان یزد باید برنامه ریزی مدون، دقیق و مرحله ای داشته باشیم و تلاش استان برای تحقق این امر به صورت جدی ادامه می یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بیان کرد: از پیامدها و آثار عدم توجه جدی و ساختارمند به موضوع بازآفرینی شهری می توان به کاهش تعلق ساکنان به محلات اشاره که مهاجرت بی رویه به سایر قسمت های شهری را به همراه دارد که بر این اساس بافت شهری غیر متوازن شده و زمینه برای رشد آسیب های اجتماعی برآمده از این اتفاق فراهم می شود.

صادقیان، حضور و مشارکت مردمی برای احیاء و بهسازی بافت های ناکارآمد شهری را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: توجه به رویکرد محله محوری با توجه به پتانسیل های موجود در شهر یزد لازم است و از سوی دیگر باعث رونق روابط اجتماعی در مناطق مختلف شهر می شود.

وی ادامه داد: بافت های تاریخی، سکونتگاه های غیر رسمی، ‌بافت های حاشیه ای و ناهمگون شهری از جمله مراکز هدف بازآفرینی شهری است که باید در هر قسمت با توجه به رویکرد خاص آن محل احیاء و بازسازی شود.

صادقیان خاطرنشان کرد: هدف از بازآفرینی شهری و برنامه تجدید حیات محلات، ارتقاء شرایط کیفی زندگی در سکونتگاه ها از طریق ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، توسعه و بهبود زیر ساخت های شهری، تامین خدمات شهری مورد نیاز و تقویت نهادهای مدیریت محلی با توجه به ظرفیت های موجود در استان یزد است.

صادقیان گفت: در برش استانی بازآفرینی شهری و فرآیند پیش رو باید اطمینان حاصل شود که برنامه و طرح های در نظر گرفته شده در مسیر اهداف توسعه شهری و آمایش سرزمین قرار گرفته است یا خیر و از سوی دیگر دارای اهداف واضح، عملیاتی و مشخص و قابل بسط با کیفیت مطلوب به مکان های مختلف را به همراه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بیان کرد: در راستای نوسازی بافت های فرسوده شهری، دولت‌های یازدهم و دوازدهم مدل‌هایی را ترسیم کرده و شاکله آن‌ها را در قالب طرح «پیشگام» ارائه کرد که با تصویب آن در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ پیش بینی می شود از شهریورماه سال جاری روند اجرایی آن آغاز شود.