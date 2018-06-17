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۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۲:۰۶

۳۵ عضو «پ ک ک» در حملات هوایی ترکیه به شمال عراق کشته شدند

۳۵ عضو «پ ک ک» در حملات هوایی ترکیه به شمال عراق کشته شدند

۳۵ شبه نظامی وابسته به «پ ک ک» در حملات هوایی ارتش ترکیه به شمال عراق کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش ترکیه اعلام کرد که در پی حملات هوایی جنگنده های این کشور در روز جمعه به منطقه کوهستانی قندیل در شمال عراق، ۳۵ شبه نظامی وابسته به «پ ک ک» کشته شدند.

در همین ارتباط، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز شنبه اعلام کرد که هواپیماهای جنگی این کشور یک نشست اعضای گروه پ ک ک در قندیل را هدف حملات خود قرار دادند؛ نشستی که به زعم وی، محل تجمع اعضای برجسته این گروه بود.

با این حال، ارتش ترکیه در بیانیه روز یکشنبه خود که بر روی صفحه توئیتر منتشر شد، بطور دقیق اعلام نکرد که آیا این حملات هوایی همان حملات مورد اشاره اردوغان در روز شنبه بوده است یا خیر.

گفتنی است که ارتش ترکیه حملات هوایی خود در شمال عراق را به بهانه حمله به پایگاههای پ ک ک در قندیل- در مجاورت مرز ایران و عراق- شدت بخشیده است؛ منطقه ای که مقامات آنکارا آن را محل اقامت اعضای برجسته پ ک ک می دانند.

کد مطلب 4323307

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