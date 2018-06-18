امسال ۳۱۰ هزارتن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد

جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان صادرات در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۴۶ درصد رشد دارد افزود: سال گذشته ۲۱۳ هزار تن کالا طی این مدت از استان صادر شد که امسال این میزان به ۳۱۰ هزار تن رسیده است.

وی ارزش ریالی کالاهای صادراتی را ۱۱۳ میلیون دلار عنوان کرد و اظهارداشت: ارزش ریالی کالاهای صادراتی نیز در مقایسه با مدت زمان سال گذشته ۲۶ درصد افزایش نشان می دهد.

اسکندری سیب، کنسانتره، کف پوش، سیمان و میوه را از عمده کالاهای صادراتی در استان برشمرد و اضافه کرد: عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، گرجستان و اتریش مهمترین مقصد کالاهای صادراتی از استان بودند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی همچنین از کاهش واردات طی مدت زمان سالجاری خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۱۸ میلیون دلار کالای وارداتی به استان داشتیم که امسال این میزان با کاهش ۲۴ درصدی به ۸۰ میلیون دلار رسیده است.

اسکندری با بیان اینکه انواع کاغذ، کمپرسورها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از مهمترین کالاهای وارداتی به استان بودند گفت: ترکیه، آلمان، انگلستان، چین، ایتالیا، کره جنوبی و بلغارستان نیز مهمترین کشورهای هدف کالاهای وارداتی به استان بودند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به وجود تنها یک اتحادیه صادراتی در آذرباجان غربی افزود: اتحادیه ملی محصولات کشاورزی استان تنها اتحادیه ای است که عهده ‎ دار بخش صادراتی آذربایجان غربی است و در این زمینه فعالیت می ‎ کند.

اسکندری با اشاره به شعار سال و لزوم حمایت از کالای ایرانی با قطع واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یادآور شد: سیاست‌گذاری ممنوعیت واردات کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به استان‎ ها ابلاغ شده و وظیفه استان ها اجرای بخشنامه ‎های صادره است و در این زمینه بخش های استانی توان و اجازه فعالیت مستقل ندارند.

وی در نظر گرفتن قیمت تمام شده محصول، کیفیت، بسته‌بندی، رقبای موجود در بازار و سایر شاخصه ‎ های تولید و صادرات کالا را برای همه تولیدکنندگان داخلی الزامی دانست و افزود: رایزنی با کشورهای همسایه برای تسهیل مبادلات تجاری دو طرف در قالب تفاهمنامه‌های تجاری به وسیله دستگاه ‎ های مربوطه از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.