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۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۶

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

آخرین اردوی نوجوانان آزادکار از امروز آغاز شد

آخرین اردوی نوجوانان آزادکار از امروز آغاز شد

اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان برای حضور در رقابت‌های جهانی کرواسی از امروز دوشنبه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا زمان اعزام به رقابت های جهانی ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران)
۴۸ کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران) مجتبی سلطان زاده (مازندران)
۵۱ کیلوگرم: سید عرفان جعفریان (مازندران) جواد جوادی (مازندران)
۵۵ کیلوگرم: سجاد گودرزی (تهران) عرفان الهی (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی (مازندران) علی قپانوری (همدان)
۶۵ کیلوگرم: محمد کریمی (مازندران) سهراب ادهم خلیلی (لرستان)
۷۱ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) هادی شرفبیانی (کردستان)
۸۰ کیلوگرم: محمدرضا قیاسی (کرمانشاه) مهدی اکبرزاده (ایلام)
۹۲ کیلوگرم: علیرضا عبدالهی (تهران) سهیل یوسفی (خراسان رضوی)
۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) امیرحسین اسماعیلی (مازندران)

سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: ابراهیم مهربان (گیلان) سید مراد محمدی (مازندران) محمدرضا چایجی (کرمانشاه) تقی داداشی (مازندران)
سرپرست: مصطفی علیزاده

رقابتهای کشتی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۱۱ تا ۱۷ تیرماه در شهر زاگرب کشور کرواسی برگزار می شود.

کد مطلب 4323351

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