برجام محور گفتگوی امروز کونته و مرکل در برلین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان امروز میزبان «جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا در برلین است.

نخست وزیر ایتالیا پس از مراسم استقبال رسمی در یک شام کاری گفتگوهای خود با صدر اعظم آلمان را آغاز می کند.

«استفان زایبرت» سخنگوی صدر اعظم آلمان درباره محور گفتگوهای مرکل و کونته گفت: در حوزه سیاست داخلی اروپا قرار است مقامات دو کشور درباره مواضع اروپا در قبال وضعیت مهاجران به گفتگو بپردازند.

وی همچنین افزود: توافق هسته ای ایران موضوعی است که با توجه به خروج آمریکا از آن به عنوان یکی از موضوعات گفتگو میان مرکل و کونته پیش بینی می شود.

گفتنی است صدر اعظم آلمان به تازگی اعلام کرده که ایتالیا موظف به پرداخت بدهی های خود به اروپا بوده و تحت هیچ عنوان این بدهی ها بخشودنی نیست.