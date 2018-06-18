به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام رمضان قم یکشنبه شب برگزار شد و در رقابتی نزدیک بین ۴ تیم راه یافته به دور نیمه پایانی، تکلیف تیم‌های فینالیست مشخص شد.



در شرایطی که این مسابقات به دلیل تعمیرات سالن شهید حیدریان به تعویق افتاد و دیرتر از زمان معمول هر سال خود به پایان خواهد رسید، بازی‌های مرحله نیمه نهایی بار دیگر از سالن نخلستان به سالن شهید حیدریان منتقل شد.



در بازی‌های انجام شده ابتدا تیم شهید محمد مهدی لطفی توانست ۵ بر ۳ برابر تیم شهدای نیروگاه به پیروزی برسد و فینالیست شود و سپس تیم‌های دنیای ورزش و کارواش الماس شهر با هم روبرو شدند که این بازی در وقت معمول به تساوی ۳ بر ۳ انجامید.



همانند سال گذشته ضربات پنالتی، تعیین کننده تکلیف دومین تیم صعود کننده به فینال شد که تیم الماس شهر توانست با پیروزی ۶ بر ۵ در ماراتن پنالتی‌ها برابر دنیای ورزش به فینال برسد و حریف تیم فوتسال شهید محمد مهدی لطفی شود.



بدین ترتیب در دیدار فینال این مسابقات تیم‌های شهید محمد مهدی لطفی نیاسر و کارواش الماس شهر مسابقه می‌دهند و دنیای ورزش و شهدای نیروگاه در بازی رده بندی با هم روبرو می‌شوند. این مسابقات با حضور ۳۲ تیم برگزار شده که تیم‌ها در ۸ گروه ۴ تیمی قرار گرفتند و تیم‌های برتر وارد مرحله حذفی شدند.