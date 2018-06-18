کمبود ۵۷ قلم داروی وارداتی/ افزایش ۹درصدی قیمت سبد دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری روز دوشنبه، در ابتدا ضمن تشریح مهم ترین رویدادها و اخبار حوزه سلامت، در ادامه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی با عنوان این مطلب که نظام پرداخت در حوزه سلامت ایران بر اساس سه روش حقوق، کارانه و سرانه صورت می گیرد، افزود: ارائه خدمات عادلانه در نظام سلامت، بر اساس عدالت در پرداخت ها محقق می شود.

حریرچی ادامه داد: اشکال پرداخت کارانه برای خریدار خدمت، این است که می تواند هزینه ها را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: نظام پرداخت، رفتارساز است.

حریرچی گفت: نظام پرداخت غالب در بیمارستان های کشور، کارانه است.

سخنگوی وزارت بهداشت، افزود: در حال حاضر نظام پرداخت در روستاها و حاشیه شهرها، بر اساس سرانه است.

وی با عنوان این مطلب که در زمینه داروهای ژنریک و برند ژنریک کمبود جدی نداریم، گفت: در حال حاضر با کمبود ۵۷ قلم داروی وارداتی مواجه هستیم که البته مشابه داخلی این داروها وجود دارد.

حریرچی با تاکید بر اینکه تمامی بیمارستان ها ملزم به تامین تجهیزات پزشکی برای بیماران در داخل بیمارستان هستند، تصریح کرد: هیچ گونه افزایش قیمتی در زمینه تجهیزات پزشکی نداریم.

سخنگوی وزارت بهداشت، با هشدار به وارد کنندگان تجهیزات پزشکی که بخواهند با قیمت های نامتعارف و بالاتر از نرخ ارز وارداتی محصولات خودشان را بفروشند، گفت: با افرادی که بخواهند منافع شخصی را بر منافع و مصالح مردم، ترجیح دهند، برخورد قانونی می شود.

حریرچی ادامه داد: در حال حاضر ۲۷۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی ثبت شده در وزارت بهداشت وجود دارد که با هماهنگی بانک مرکزی، نسبت به تخصیص ارز برای تامین این تجهیزات پزشکی اقدام می شود.

وی با اشاره به افزایش ۹ درصدی قیمت سبد دارویی کشور در سال جاری، گفت: بعضی داروها کاهش قیمت خواهند داشت و بعضی داروها زیر ۹ درصد افزایش قیمت خواهند داشت و بعضی داروها نیز بیشتر از ۹ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

سخنگوی وزارت بهداشت، در ادامه به وضعیت بیماری تب کریمه کنگو در کشور پرداخت و افزود: تاکنون ۳۴ نفر مبتلا شده اند و سه نفر نیز در اثر ابتلا به این بیماری، فوت شده اند که بیماری زمینه ای داشته اند.