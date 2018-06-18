برگزاری سالیانه جشنواره عشایر و اقوام در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سهرابی ظهر دوشنبه در جمع فعالان فرهنگی و هنری عشایر استان فارس با بیان اینکه «به فرموده حضرت امام خمینی(ره) عشایر ذخایر این کشور و انقلاب هستند» به اهمیت و جایگاه این عزیزان در کشور اشاره کرد و در این راستا گفت: در طرحی ویژه که از سوی دولت تدبیر و امید صورت گرفت، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۵ تصویب نامه ای هیئت وزیران درخصوص ارایه خدمات مذهبی و فرهنگی به جامعه عشایر مصوب ۷/۱۰/۹۵ وظیفه را به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بالتبع آن ادارات کل استانها گذاشته است.

وی افزود: از آنجا که استان فارس بیشترین درصد جمعیت سنی دامنه ی فراگیر آموزشی ۴/۱۲ از عشایر را در خود جای داده است، لذا اهمیت آن را برای ما دوچندان کرده و در این طرح برنامه های ویژه و ضروری به نظر می رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در ادامه به چند مورد از این طرح ها اشاره کرد و گفت: از جمله برگزاری جشنواره ها و همایش های محلی، ملی و بین المللی به منظور معرفی و شناساندن ویژگی ها، قابلیت ها، پتانسیل ها و ارزش های فرهنگی و اجتماعی عشایر، مطالعه و حمایت از راه اندازی موسسات قرآنی در نقاط پرتراکم عشایر و شناسایی استعدادهای برتر قرآن و حمایت از پژوهش های فرهنگی و هنری(بنیادی و کاربردی) مرتبط با جامعه عشایری است.

سهرابی افزود: تمام این دغدغه هایی که فعالان حوزه فرهنگ و هنر ایل قشقایی و عشایر دارند در این ۲۰ وظیفه می گنجد، بنابر این من هم از روز نخست فعالیت در جایگاه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس یکی از برنامه هایم این بود که در حوزه اقوام هم بتوانیم فعالیت هایی داشته باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه عشایر استان فارس این امید را داشته باشند که هرسال دست کم یک جشنواره به نام این ایل با حضور عشایر اجرا کنند.

سهرابی در عین حال با تاکید بر حوزه های متفاوت قول همکاری در اجرای جشنواره ای به نام عشایر و اقوام را داد و به نام بردن از ۲۰ وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت و از اختصاص اعتباراتی به این وظایف برشمرد.

وی تعامل و همکاری با اداره کل امور عشایری را بخشی از این وظایف عنوان کرد و افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد برای ادارات کل وظایفی تعریف کرده که راهگشای انتظارات عشایر می باشد.

سهرابی حمایت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد انجمنی فرهنگی و هنری در زمینه اقوام به ویژه عشایر استان فارس اعلام کرد و پیشنهاد کرد که با توجه به اینکه در تمامی حوزه های فرهنگی و هنری دارای انجمن هستیم، اما در زمینه اقوام هنوز اقدامی نشده که انتظار می رود با همکاری ایل قشقایی این روند تسهیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از آمادگی نگارخانه وصال برای برپایی نمایشگاه های هنری عشایر خبر داد و گفت: این روند با همکاری معاونت هنری تسریع می شود تا فضا در اختیار هنرمندان ایل قرار گیرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هم در ادامه از اجابت مطالبه های فرهنگی عشایر و ایل قشقایی خبر داد و گفت: در موضوع اعزام گروه هایی که از استان فارس به کشورهای مختلف انجام پذیرفته خوشبختانه بحث اعزام گروه های موسیقی ایلات عشایر به طور جدی دنبال شده است.

مهدی امیدبخش با تجلیل از منوچهر کیانی از چهره های فرهنگی عشایر اعلام کرد: تقریبا دو هفته پیش نامه ای از سوی وزارت آمد که از ما خواسته شده بزرگان حوزه های مختلف فرهنگی را معرفی کنیم که ایشان به عنوان یکی از بزرگان فرهنگی استان به مرکز معرفی شد.

وی با بیان اینکه منوچهر کیانی علیرغم دینی که به گردن فرهنگ و هنر استان دارد، مورد تجلیل قرار نگرفته است، بنابر این امیدواریم این جلسه حسن مطلعی باشد که بتوانیم از مقام ایشان هم تجلیل به عمل آید.

معاون فرهنگی از آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برای تشکیل انجمن فرهنگی عشایر هم خبر داد و افزود: علیرغم محدودیت های قانونی صدور مجوز خانه های فرهنگ، اما هربار مراجعه شده سعی کردیم با آغوش باز از برنامه های مرتبط با عشایر حمایت کنیم.