بهره برداری از خط لوله گاز ایران - ارمنستان تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، ارمنستان گزارش داد که "واردان اوسکانیان" در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: افتتاح این خط لوله در ماه ژانویه سال 2007 انجام خواهد شد؛ بعد از آن طرف ایرانی تمام مسائل مربوط به آزمایشها و تحقیقات را تا ماه مارس سال 2007 به پایان خواهد رساند. سپس این خط لوله به کار خواهد افتاد و از طریق آن گاز ایران به ارمنستان صادر خواهد شد".

به گفته وی از لحاظ فیزیکی این خط لوله در حال حاضر آماده و امور زمینی مربوط به آن انجام شده است، فقط باید آزمایشها انجام شوند و کاستی های آن بر طرف شود.

اوسکانیان افزود: "فقط آزمایش این لوله باقی مانده است ؛ مطمئن هستم که در سه ماهه اول و در صورت بروز مشکلات حداکثر در نیمه اول سال 2007 از این لوله بهره برداری خواهد شد".

هزینه احداث لول گاز ، که طول آن 141 کیلومتر و قطر آن 700 میلی متر است به میزان 120 میلیون دلار ارزیابی می شود و ایران تامین مالی احداث آن را بر عهده گرفته است.

همچنین ارمنستان از این لوله در حدود 300-400 میلیون متر مکعب گاز از کشور همسایه خود دریافت خواهد کرد.