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۱۹ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۰۰

وزیر امور خارجه ارمنستان خبر داد:

بهره برداری از خط لوله گاز ایران - ارمنستان تا پایان سال جاری

بهره برداری از خط لوله گاز ایران - ارمنستان تا پایان سال جاری

وزیر امور خارجه ارمنستان اعلام کرد که بهره برداری از خط لوله گاز ایران-ارمنستان در ماه مارس سال جاری میلادی(2007) آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، ارمنستان گزارش داد که "واردان اوسکانیان" در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: افتتاح این خط لوله در ماه ژانویه سال 2007 انجام خواهد شد؛ بعد از آن طرف ایرانی تمام مسائل مربوط به آزمایشها و تحقیقات را تا ماه مارس سال 2007 به پایان خواهد رساند. سپس این خط لوله به کار خواهد افتاد و از طریق آن گاز ایران به ارمنستان صادر خواهد شد".

به گفته وی از لحاظ فیزیکی این خط لوله در حال حاضر آماده و امور زمینی مربوط به آن انجام شده  است، فقط باید آزمایشها انجام شوند و کاستی های آن بر طرف شود. 

اوسکانیان افزود: "فقط آزمایش این لوله باقی مانده است ؛ مطمئن هستم که در سه ماهه اول و در صورت بروز مشکلات حداکثر در نیمه اول سال 2007 از این لوله بهره برداری خواهد شد".

هزینه احداث لول گاز ، که طول آن 141 کیلومتر و قطر آن 700 میلی متر است به میزان 120 میلیون دلار ارزیابی می شود و  ایران تامین مالی احداث آن را بر عهده گرفته است.

همچنین ارمنستان از این لوله در حدود 300-400 میلیون متر مکعب گاز از کشور همسایه خود دریافت خواهد کرد.

کد مطلب 432347

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