کاهش ۴۰ درصدی اعتبارات تملک دارایی آران و بیدگل

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد شامگاه یکشنبه در کمیته برنامه ریزی بودجه شهرستان اظهار داشت: اعتبارات تملک دارایی سال گذشته شهرستان به همراه اعتبارات نفت و گاز در منطقه محروم ابوزید آباد حدود ۷۰ میلیارد ریال بود که امسال با کاهش چشمگیر ۴۰ درصد کم شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه ها بسیار ناچیز است، ابراز داشت: مسئولان ادارات تلاش خود را برلی جذب حداکثری اعتبارات انجام دهند.

فرماندار آران و بیدگل به اعتبارات ملی هم اشاره کرد و گفت: جذب این اعتبارات می تواند تا حدود زیادی مشکلات بخش ها و ارگان ها را حل کند.

وی به نقش خیران و بخش خصوصی در توسعه شهرستان اشاره کرد و ابراز داشت: نقش خیران و بخش خصوص موجب شده ۹۰ درصد فعالیت های عمرانی شهرستان توسط خیران و بخش خصوصی انجام شود و بیکاری شهرستان کمتر از ۵ درصد باشد.