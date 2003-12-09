ميدان امام حسين پس از 4 دهه باز سازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهردكتر محمود احمدي نژاد در جلسه شوراي معاونان شهرداري و در پي ديدار هفته گذشته خود از شهرداري منطقه 7 افزود : مبلغ 80 ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي عمراني ، فرهنگي و احداث فضاي سبز در منطقه 7 اختصاص يافته كه از اين ميزان 5/17 ميليارد ريال براي ساماندهي و بازسازي ميدان امام حسين هزينه مي شود.

وي اضافه كرد: اصلاح وضع ترافيكي اين منطقه به خصوص در خيابانهاي شهيد بهشتي ، شهيد مطهري ، دماوند و حوالي سيد خندان ، احداث سه پارك و مجتمع ورزشي ، يك ايستگاه آتش نشاني در خيابان ملك و نيز احداث يك پايانه مسافربري در اين منطقه از جمله طرحهايي است كه با استفاده از اعتبار اختصاص يافته در اين منطقه اجرا مي شود .

شهردار تهران همچنين با تاكيد بر حفظ بافت قديمي وتاريخي زندان قصر افزود: منطقه 7 تهران به خصوص در فاصله پادگان ولي عصر تا مصلي امام ، داراي يك بافت فرهنگي و ميراث قديمي است كه بايد براي حفظ اين ميراث دقت كنيم به عنوان مثال عمارت كلاه فرنگي در اين منطقه يكي از ميراث فرهنگي ارزشمند دراين منطقه است كه با اختصاص دوميليارد ريال اعتبار و با همكاري سازمان ميراث فرهنگي براي بازسازي آن اقدام مي شود.