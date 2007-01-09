چین برگزاری مذاکرات شش جانبه در ماه جاری را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لیو جیانچائو سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری گفت : از سرگیری زود هنگام مذاکرات شش جانبه آرزوی مشترک تمام طرفها در مذاکرات شش جانبه است .



وی افزود : ما امیدواریم همه طرفها بتوانند راههایی را برای حل مسائل پیدا کنند و برای از سرگیری زود هنگام این مذاکرات و پیشرفت مثبت در آن تلاش کنند.



این مقام چینی خاطر نشان کرد : تعیین تاریخ دقیق این مذاکرات نیازمند رایزنیهای بیشتر است .



سخنگوی وزارت امورخارجه چین در پاسخ به سوالی درباره تصور وی از چشم انداز دستیابی به پیشرفت در مذاکرات شش جانبه سال 2007 تصریح کرد : خلع سلاح کره شمالی یک کار دشوار است که نیازمند شکیبایی و منطق همه طرفها است .



یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که این مذاکرات ممکن است اواخر ماه جاری پس از دور بی نتیجه پیشین در ماه دسامبر از سرگرفته شود .

شون مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نیز پیشتر پیش بینی کرد که این مذاکرات در ماه ژانویه برگزار شود.