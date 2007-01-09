جانشین منطقه سپاه ناحیه خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این مراسم سردار جواد کریمی فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان رضوی با بیان اینکه اتحاد و همبستگی یکی از موضوع های مورد تأکید اسلام است گفت : بسیج در برهه فعلی نماد انسجام ملی است و تمام برنامه و اهداف بسیج کمک در جهت تحقق این هدف است .

وی با اشاره به عضویت یک میلیون و 200 هزار بسیجی در خراسان رضوی گفت : بسیج در خراسان رضوی به عنوان یک پتانسیل قوی در جهت اهداف انقلاب است .

در این مراسم همچنین سرهنگ حسین لطفی جانشین جدید منطقه مقاومت بسیج خراسان رضوی در سخنانی با از سیر مراحل نهایی طرح جامع دفاعی مشهد خبر داد و گفت : در این طرح عظیم نقش همه رده ها بسیج مورد توجه قرار گرفته است .

وی ابراز امیدواری کرد این طرح ملی دو ماه آینده نهایی می شود .

گفتنی است :سرهنگ حسین لطفی که پیش از این به عنوان جانشین سپاه ناحیه مشهد فعالیت می کرد به عنوان جانشین منطقه سپاه ناحیه خراسان جایگزین سردار غیاثی شد همچنین سرهنگ علی معدنی به عنوان مسئول جدید سپاه ناحیه مشهد منصوب شد.