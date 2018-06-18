جلسه شورای تامین استان برای بررسی ابعاد رخداد ایرانشهر تشکیل شد

محمدهادی مرعشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دستور داد تا استاندار سیستان و بلوچستان این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند که در نتیجه صبح امروز جلسه شورای تامین استان تشکیل و ابعاد موضوع بررسی شد.

وی افزود: در پی طرح موضوع تجاوز به عنفی که در ایرانشهر اتفاق افتاد یک نفر شاکی به دادسرا مراجعه و بلافاصله پس از تشکیل اولین جلسه طی ۴ تا ۵ ساعت نفر اول و عامل اصلی ربایش دختران دستگیر و به جرم خود اعتراف می کند.



وی با اشاره به اینکه تعداد متهمان بر اساس اظهارات شکات ۴ نفر هستند، ادامه داد: پس از شاکی اول، ۲ نفر دیگر نیز به دستگاه قضایی شکایت می کنند که می توان گفت این ۳ نفر به گونه ای با یکدیگر آشنا بودند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از ۴ نفر مجرم این پرونده یک نفر دستگیر و۳ نفر دیگر هنوز متواری هستند که برای دستگیری آن ها پیگیری های لازم در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه ۳ مجرم دیگر این حادثه نیز شناسایی شدند و به زودی دستگیر و به سزای اعمال خود می رسند، گفت: تاکنون دو جلسه برای بررسی این اتفاق در شورای تامین شهرستان ایرانشهر برگزار شده است.



مرعشی با اشاره به اینکه تمام اقدامات انجام شده به اطلاع مردم خواهد رسید، گفت: روز گذشته تجمعی روبروی فرمانداری ایرانشهر توسط مردم برگزار شد که فرماندار این شهرستان در میان مردم حضور پیدا کرد و مردم را توجیه کرد.

گفتنی است روز جمعه ۲۶ خرداد ماه مولوی طیب ملازهی، امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایرانشهر در خطبه‌های نماز عید از تجاوز به ۴۱ دختر در این شهرستان خبر داد که این موضوع به‌صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر و اخبار ضد و نقیضی نیز در این ارتباط منتشر شد که البته هیچکدام از آن ها تاکنون مورد تایید مسئولان ذیربط قرار نگرفته است.