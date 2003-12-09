اعتراض باشگاه برق شيراز هنوز به كميته انضباطي نرسيده است

حسين عبد اللهي دبيركميته انضباطي با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت : جريمه 500 هزار توماني درنظر گرفته شده براي محمد احمد زاده پيرامون اظهارات ايشان در پايان ديدار با پرسپوليس همچنان به قوت خود باقي است و تاكنون اعتراضيه اي از سوي نماينده حقوقي باشگاه برق شيرازپيرامون اين حكم به كميته انضباطي ارسال نشده است .

وي افزود : معمولا باشگاهها ظرف مدت چهار روز از زمان صدور راي مي توانند نسبت به حكم صادره اعتراض كنند تا موضوع از طريق مراجع بالاترمورد رسيدگي قرار گيرد ولي تا اين لحظه اعتراضيه اي به اين كميته ارجاع نشده و اگر هم ارسال شده هنوز در اختيار ما قرار نگرفته است.

گفتني است در پايان ديدار تيمهاي پرسپوليس و برق شيراز از هفته نهم رقابت هاي ليگ برتر محمد احمد زاده نسبت به غير طبيعي بودن بازيكنان پرسپوليس در اين ديدار اعتراض كرد و كميته انضباطي در واكنش به اين اظهارات، آن را اشاره صريح به دوپينگ بازيكنان پرسپوليس قلمداد و سرمربي تيم برق شيراز را به پرداخت 5 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم كرد .