۱۵.۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رکنی صبح دوشنبه در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی، اظهار کرد: باید تمام تلاش خود را برای جذب تسهیلاتی که برای اشتغال استان در نظر گرفته شده است، داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تلاطم و رقابتی بین استان ها در جذب تسهیلات اشتغال ها به وجود آمده است، افزود: ۵۶۰ طرح تا کنون به بانک های عامل با مبلغ ۱۷۲ میلیارد تومان معرفی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۸ میلیارد تومان طرح مصوب در بانک های استان وجود دارد، گفت: از مجموع طرح های مصوب تا کنون ۱۵ میلیارد و ۵۷۷ میلیون تومان پرداختی در بانک ها داشته ایم.

وی با بیان اینکه ۴۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار طرح در بانک های شهرستان نهبندان پرداخت شده است، عنوان کرد: تا کنون ۵۶۰ طرح نیز از سوی دستگاه های اجرایی به بانک ها معرفی شده است.

رکنی با اشاره به اینکه امروز دستگاه های اجرایی باید ۸۰ تا ۹۰ درصد وقت خود را برای طرح های اشتغال پایدار روستایی صرف کنند، بیان کرد: ۹ طرح از استان با اعتبار ۱۲۸ میلیارد تومان در کارگروه ملی قرار دارد.

وی ادامه داد: طی هفته گذشته بیش از ۲۵ میلیارد تومان طرح به بانک هایی که زیر ۱۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کنند، معرفی شده است.