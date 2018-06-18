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۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

فرماندار جهرم:

متهمان آتش سوزی مراتع جهرم به دادگستری معرفی شدند

متهمان آتش سوزی مراتع جهرم به دادگستری معرفی شدند

شیراز – معاون استاندار و فرماندار جهرم گفت: آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع جهرم در چند روز اخیر منجر به زیان دیدن ۱۰۰ هکتار از پوشش گیاهی شد که در این زمینه متهمان به دادگستری معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا صحراییان معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت: پرونده متهمان به جد در حال پیگیری است و با متخلفان به شدت و طبق قانون برخورد می‌شود.

وی افزود: برای اطفای این حریق هشتاد نفر نیرو از امدادگران، بسیجیان، کوهنوردان، دوستداران طبیعت، پرسنل منابع طبیعی و اهالی منطقه به محل آتش‌سوزی اعزام شدند و بالگرد دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز ۱۸ سورتی پرواز برای اعزام نیرو به ارتفاعات انجام داد.

صحرائیان با اشاره به اینکه آتش‌سوزی، بیش از ۱۲ ساعت طول کشید، اضافه کرد: برای کنترل و خاموش کردن این آتش نیروهایی از شهرستان‌های داراب و زرین دشت نیز در منطقه حضور پیدا کردند.

فرماندار ویژه جهرم با قدردانی از تلاش مردم و مسئولان در مهار آتش گفت: اگر همت و اقدام شبانه روزی افراد حاضر نبود بیش از دو هزار هکتار پوشش گیاهی این منطقه در آتش می‌سوخت.

وحید سعادتمند، رئیس اورژانس جهرم نیز گفت: در این حادثه با بالگرد ۱۱۵ جهرم، ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه پرواز داشتیم.
وی با اشاره به اینکه این بالگرد، ۱۸ سورتی پرواز داشته است افزود: برای اطفای این آتش سوزی، ۴۰ نیرو به ارتفاعات منتقل کردیم.

سعادتمند با بیان اینکه بالگرد ۲ مصدوم عشایر را نیز انتقال داده است، خاطر نشان کرد: از ۱۸ سورت پرواز ۸ صورت انتقال آب و آذوقه بوده است.

آتش سوزی ۲۳ خرداد که خسارات زیادی برجا گذاشت و درختچه‌های عمدتا از نوع بادام کوهی سوخت، سومین آتش سوزی در یک ماه اخیر بوده است که علت این آتش سوزی‌ها عوامل انسانی اعلام شد.
 

کد مطلب 4323733

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