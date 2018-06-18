متهمان آتش سوزی مراتع جهرم به دادگستری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا صحراییان معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت: پرونده متهمان به جد در حال پیگیری است و با متخلفان به شدت و طبق قانون برخورد می‌شود.

وی افزود: برای اطفای این حریق هشتاد نفر نیرو از امدادگران، بسیجیان، کوهنوردان، دوستداران طبیعت، پرسنل منابع طبیعی و اهالی منطقه به محل آتش‌سوزی اعزام شدند و بالگرد دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز ۱۸ سورتی پرواز برای اعزام نیرو به ارتفاعات انجام داد.

صحرائیان با اشاره به اینکه آتش‌سوزی، بیش از ۱۲ ساعت طول کشید، اضافه کرد: برای کنترل و خاموش کردن این آتش نیروهایی از شهرستان‌های داراب و زرین دشت نیز در منطقه حضور پیدا کردند.

فرماندار ویژه جهرم با قدردانی از تلاش مردم و مسئولان در مهار آتش گفت: اگر همت و اقدام شبانه روزی افراد حاضر نبود بیش از دو هزار هکتار پوشش گیاهی این منطقه در آتش می‌سوخت.

وحید سعادتمند، رئیس اورژانس جهرم نیز گفت: در این حادثه با بالگرد ۱۱۵ جهرم، ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه پرواز داشتیم.

وی با اشاره به اینکه این بالگرد، ۱۸ سورتی پرواز داشته است افزود: برای اطفای این آتش سوزی، ۴۰ نیرو به ارتفاعات منتقل کردیم.

سعادتمند با بیان اینکه بالگرد ۲ مصدوم عشایر را نیز انتقال داده است، خاطر نشان کرد: از ۱۸ سورت پرواز ۸ صورت انتقال آب و آذوقه بوده است.

آتش سوزی ۲۳ خرداد که خسارات زیادی برجا گذاشت و درختچه‌های عمدتا از نوع بادام کوهی سوخت، سومین آتش سوزی در یک ماه اخیر بوده است که علت این آتش سوزی‌ها عوامل انسانی اعلام شد.

