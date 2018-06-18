۲۵۰ مورد بازرسی از اصناف قزوین انجام شد

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز ماه مبارک رمضان تدابیر خاصی که از قبل برای نظارت بر بازار استان قزوین اندیشیده شده بود به مرحله اجرا گذاشته شد.



وی ادامه داد: در این راستا بیش از ۲۵۰ مورد بازرسی مشترک متشکل از رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده اجرای احکام و نماینده های مراکز بهداشت و سایر دستگاههای ذی ربط، بازرسی و نظارت ویژه ای را به طور گسترده در سطح استان آغاز کردند.



وی اضافه کرد: بیشترین بازرسی ها از قنادی ها «مراکز عرضه زولبیا و بامیه»، حلیم و آش، پزندگی ها و همچنین رستورانها و مراکز بین راهی انجام شده و در حال حاضر ۳۷۸ پرونده دراین خصوص تشکیل شده و در حال اقدام است.

احمدی تصریح کرد: با برخی از واحدهای صنفی که تخلفات بهداشتی زیادی داشتند بلافاصله برخورد قانونی شد. همچنین برگزاری جلسات با دستگاههای متولی تنظیم بازار، استقرار شعبه ویژه رسیدگی در نمایشگاه طرح ضیافت و اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های مهم طرح ضیافت خارج از نوبت از جمله اقدامات شایان ذکر است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به میزان محکومیت واحدهای متخلف تا کنون در حدود ۳۰۰ میلیون ریال بوده، عنوان کرد: این بازرسی ها تا پایان ماه مبارک رمضان به طور ویژه در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قزوین قرار داشت و بعد از ماه مبارک رمضان نیز به فراخور وضعیت و موضوعات ابلاغی، گشت های مشترکی با سازمان های متولی امر بازرسی توسط تعزیرات حکومتی در سطح استان به صورت مستمر برگزار می شود.